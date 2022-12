Des perspectives s'ouvrent pour des études complètes en médecine et en droit en Hainaut

Cette première étape constitue un pas important dans le processus d'obtention définitif des deux nouveaux masters. "Nous cochons toutes les cases des critères d'analyse que doivent remplir les demandes d'habilitation fixés par le conseil d'administration de l'ARES", a indiqué Philippe Dubois, recteur de l'UMons dans un communiqué. "Pour les deux masters, nous évitons les concurrences territoriales. Nous avons opté pour la co-diplômation avec notre partenaire l'ULB."

La démarche de l'UMons se justifie, notamment, par des besoins socio-économiques. "Elle répond à ces besoins objectivement démontrés, de santé publique notamment pour le master en médecine, pour lequel, et contrairement à ce qui a pu être dit, son obtention ne coûtera pas plus d'argent aux finances publiques."

L'UMons dispose d'une faculté de médecine, de pharmacie et de sciences biomédicales opérationnelle depuis 50 ans. "La région dispose d'un fort réseau d'hôpitaux avec lesquels nous avons déjà de nombreuses collaborations en recherche clinique", a précisé Philippe Dubois. "Ce master viendra renforcer l'action de notre nouvelle Fondation Raoul Warocqué destinée à la recherche médicale en Hainaut."

Le nouveau master en droit, également co-habilité avec l'ULB, serait orienté vers la finalité spécialisée de Droit en Entreprise, avec une attention toute particulière portée aux besoins économiques et sociétaux du Hainaut.

Le conseil d'administration de l'ARES a également émis un avis favorable pour trois autres demandes relatives à l'UMons et portant sur un master ingénieur civil en génie de l'énergie, avec l'ULB, à Mons, un master en urbanisme et développement territorial, avec l'ULB, à Charleroi, un bachelier en communication numérique, avec l'ULB, l'UCLouvain, la HEPH-Condorcet et la HE Galilée, à Charleroi. Ces décisions vont désormais être transmises au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui devrait rendre son avis pour le printemps prochain.