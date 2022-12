Budgets communaux: un équilibre fragile à Comines-Warneton !

Le directeur financier Régis Dumortier a présenté le budget de la police. Les frais de personnel pour les 43 agents et 13 Calog sont augmentés de 13, 35% (de 4 691 366 € à 5 414 079 €) ; le fonctionnement de 10,80% (de 548 130 € à 614 485 €). Comme la dotation fédérale n’augmente que de 6% (de 2 014 755 € à 2 135 641 €), c’est la Ville qui doit mettre la main à la poche, avec une dotation augmentée de 18,32% (de 1 895 000 € à 2 320 000 €).

À l’extraordinaire, 1 873 000 € ont été inscrits, dont 1 500 000 € pour l’aménagement du commissariat, sous forme d’emprunt. Vote à l’unanimité.

L’échevin des finances, Didier Soete, s’est chargé de la présentation des budgets 2023 pour la Ville. La prudence est de mise en ces temps troublés, surtout que la volonté est de garder l’intégralité du personnel. Malgré tout, le budget à l’ordinaire affiche un boni de 719 130 €, qui risque d’être mis à mal par les modifications budgétaires.

Les recettes affichent 30 197 730 € pour des dépenses de 29 478 600 €. Quelques postes dépenses sont en baisse: la dotation au CPAS: 2 679 568 € à la place de 2 829 373 €, la dotation à la zone de secours, grâce à la Province qui prend une part à sa charge: de 683 387 € à 565 868 €. Du côté des recettes, le poste impôts et taxes affichent une augmentation de 12 866 492 € à 14 221 880 €.

Des projets malgré tout

L’équilibre est donc fragile, mais permet, grâce au bas de laine amassé dans les exercices précédents, d’envisager des projets: 25 d’exercices antérieurs et 82 millésimés 2023. Beaucoup concernent des rénovations et des améliorations énergétiques.

Autre poste en baisse: la dotation aux associations. Le montant est revu de 1 200 000 € à 1 100 000 €. "L’objectif est de mieux répartir le gâteau. Nous voulons être plus justes, plus équitables et plus transparents avec les deniers publics, a justifié la bourgmestre. Pour autant, on n’abandonne pas les associations et, si nécessaire, on pourra leur octroyer une aide via modification budgétaire."

L’ASBL BiblioLys passe de 147 812 € à 88 000 €, à cause d’une trésorerie bien fournie. Même constat pour la SPA qui touchait 15 740 € et ne recevra plus que 4 000 €. D’autres ne recevront plus rien: l’ASBL La Source, la Société d’Histoire ou Carpe Diem.

"Un calcul a-t-il été effectué ? Y a-t-il eu une adaptation à chaque ASBL ? Certaines attendent peut-être ces fonds pour mener des projets ?", s’interroge Charlotte Gruson. Réponse: les résultats comptables ont été analysés et il n’y a aucune obligation pour la Ville de subsidier les associations !

Les budgets ont été approuvés majorité contre opposition. En ce qui concerne les subsides, même vote sauf que les élus Action se sont abstenus.