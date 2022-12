Quatorze bières de Noël « made in Wapi » à déposer sous le sapin

Depuis plus d’un demi-siècle

La Brasserie Dupont (Tourpes) est à l’origine de la première bière d’hiver créée en Belgique, en 1970: Avec les bons vœux de la Brasserie Dupont, une blonde à la robe orange claire, assez forte (9,5%), qu’on désigne plus communément sous le nom de Bons Vœux. À l’époque, brassée en qualité assez limitée, elle était réservée aux clients les plus fidèles de la brasserie pour être dégustée… le jour de l’an. On la trouve aujourd’hui assez facilement dans le commerce…

La Bush de Noël est, elle, née en 1991 "pour répondre au souhait des consommateurs à la recherche d’une bière chaleureuse pour les fêtes de fin d’année" explique, de son côté, la Brasserie Dubuisson (Pipaix): produite exclusivement à partir de malt, de houblon, de sucre candi et d’eau, c’est une bière de haute fermentation, filtrée, titrant 12%. Le malt caramel lui offre cette robe rouge cuivrée caractéristique "ainsi qu’une rondeur exceptionnelle ".

Exit l’Enghien Noël: l’ Enghien d’hive r (9%), de la Brasserie de Silly, offre "une saveur jonglant à la fois avec fraîcheur et chaleur, alliant une bonne amertume. Dès la première gorgée, elle couvre l’entièreté du palais où elle dégage une nouvelle sensation vivifiante, vanillée et un peu poivrée."

La Goliath Winter, de la Brasserie des Légendes (Irchonwelz) a été rebaptisée Goliath ambrée : titrant 7%, "elle présente de beaux arômes d’herbes, de poivre et de malt.".

La même brasserie (sur son site dEllezelles) produit la Quintine de Noël (7,8%), une ambrée rouge "se différencie par sa mousse généreuse, sa belle robe ambrée rousse et son caractère houblonné. Quatre semaines de garde et la refermentation en bouteille lui confèrent son trouble voluptueux."

La Brasserie de Cazeau (Templeuve) voulait créer "une bière plus moelleuse, plus forte, mais sans épices, contrairement à la majorité des bières de Noë l." Un mélange de cinq malts d’orge différents fut nécessaire pour obtenir le teint rubis foncé et le corps souhaité. " La Tournay de Noël (10%) était née.

Ambrée, légère et fruitée, la Kluiz Winter (10%), de la Brasserie Kluiz (Anserœul) se veut parfaite pour les longues soirées d’hiver. Chaque nouvelle édition donne lieu à une soirée spéciale au Kluizbar.

Elles savent se vendre

Du côté de la Brasserie de Brunehaut à Rongy est née une Abbaye de Saint Martin de Noël (7%) à la robe foncée mais aux reflets de flamme rouge, ambrée et élégante: "On y décèle des notes de cannelle, de clous de girofle, d’épices chaudes orientales."

À l’Authentique Brasserie (Blaton), on produit une Authentique de Noël (9,5%), entre ambrée et brune, fabriquée sur base de la Triple.

La Tijézu, de la Brasserie La Frasnoise (Frasnes-lez-Buissenal) est une bière noire (8,5%)… et ténébreuse: "charpentée et puissante, elle apporte en bouche, le feu d’artifice qui marque les périodes de fêtes et de réjouissances."

La Bonsecours de Noël (9%), de la Brasserie Caulier (Péruwelz) est une vraie blonde, une des seules élaborées pour les fêtes de Noël, qui "dévoile une robe dorée surmontée d’une mousse légèrement beige. Elle offre au nez des arômes de levures, d’épices et de céréales. En bouche, elle révèle des saveurs agréables d’herbe, de fruits et levures et d’épices. "

Enfin, la Cambron Xmas, de l’Abbaye de Cambron (Brugelette) est une Bière brune titrant 9%, à l’amertume moyenne, avec une légère touche de mandarine, et de légères notes d’épices (gingembre et cannelle).

Une chose semble sûre: malgré la crise, le succès de ces fières "festives" ne faiblit pas, bien au contraire.

À déguster, au coin du feu, avec modération: elles affichent un taux moyen d’alcool de 9,5% vol.