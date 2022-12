Les élèves du groupe Production vont de progrès en progrès… ©EdA

Pour avoir assisté à plusieurs de leurs spectacles, nous pouvons affirmer que pas mal de jeunes talents de Mômes Circus ont désormais acquis une nouvelle maturité artistique qui leur permet de se présenter sans honte au côté de circassiens confirmés. Ils l’ont démontré une fois de plus lors du cabaret de Noël, vendredi soir, en la salle de la Fenêtre.

Marylou manie désormais les quilles comme une vraie pro... ©EdA

Ce ne sont pas les membres du collectif jonglerie (qui se livrèrent aussi à quelques acrobaties) qui le démentiront ; Marylou au " contact juggling ", Estelle et Esther avec leur jeu de foulards, Thomas et Garry faisant virevolter balles et massues, sans oublier François qui nous campa un maître-nageur à la fois burlesque et talentueux en jonglant notamment avec des ballons de foot (de circonstance à la veille de la Finale...). Il faut aussi souligner la prestation du jeune Ewen qui, malgré son handicap, a réussi à vaincre son appréhension du public au côté de, et grâce aussi au soutien de ses frères et sœurs de scène. Les trapézistes (Joddy, Zacharie, Mathilda, Clara, Léni et Charli) n’ont pas démérité non plus en innovant avec un numéro de tissus aérien. Les applaudissements nourris d’un public venu nombreux s’adressaient également à leur formatrice, la jeune et talentueuse Raphaël Pauwelz. Une enfant de Mômes Circus, elle aussi, où elle apprit de son art toutes les ficelles, notamment auprès de Chloé Vancompernolle.

Mime HIC a su conquérir le public... ©EdA

De la nouveauté, Arnaud Stevens (formateur en technique de cirque), en proposa également en déclinant un texte truffé de jeux de mots au départ d’un vocable de 3 lettres, pas plus, mais que la décence nous interdit de reproduire ici. Ceci dit, son écrit n’a rien de choquant pour autant que son con… tenu ne soit pas sorti de son con… texte.

Mais comment fait le Père Nono pour sortir autant de boules de sa bouche? (on en voit que trois sur la photo mais elles étaient presque 5 fois plus nombreuses). ©EdA

Pour ce cabaret de Noël 2022, le Père Nono (alias Xavier Sourdeau) orchestrait ce spectacle avec, de temps à autre, une partenaire de choix en la personne de Célia dont le plaidoyer pour la planète, magique lui aussi, ne passa pas inaperçu.

Quand un petit mot de trois lettres s’invite sur scène avec Arnaud Stevens . ©EdA

On a pu le mesurer lors de ce spectacle de près de 2 h, les progrès engrangés par les élèves participant au groupe Production sont palpables et laissent présager d’un avenir très prometteur pour ces jeunes circassiens en devenir.

Célia nous a offert un plaidoyer magique pour la planète... ©EdA

Leur permettre de se produire en public, malgré d’inévitables imperfections, c’est aussi une manière de leur apprendre combien il est important de persévérer pour briller dans le monde du spectacle.

À la Fenêtre, ils ont eu le bonheur de partager la soirée avec Nicolas Biebuyck alias Mime Hic, qui nous a raconté avec ses silences et en musique (classique), sa vie, ses rencontres, ses amours et ses déboires.

Cela, par la force de ses seules mimiques et de gestes, parfois si légers, que le jeune homme donnait l’impression de survoler la scène et un public conquis.