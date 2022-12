Ailleurs en province de Hainaut

À Mons, le Théâtre Royal attend Dani et Albert Lary (14/01), Casse-noisettes (24/01), Michel Fugain (18/01), Ycare (27/01), Virginie Hocq (29/01), Renaud (7 et 8/02), Anne Roumanoff (9/02), Florent Peyre (12/02), La Belle au bois dormant (16/02), Daniel Auteuil en concert (17/02), Jeremstar (19/02), Helmut Lotti (3/03), Daniel Guichard (9/03), Isabelle Boulay (12/03), Maxime Le Forestier (16/03), Bigard (17/03), Marc Lavoine (23/03), Chantal Goya (1/04), Angelo Branduardi (15/04), Laura Laune (22 + 23/04), Les Hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus 2.0 (25/04), Anthony Kavanagh (5/05), Pupo (6/05), Lou (28/05), Marco Masini (3/11), Louane (25/10), Adamo (27 et 29/10), Umberto Tozzi (8/12), Elodie Poux (11/03/24). Le Manège annonce Chilly Gonzales (24/03), Dominique A (7/04), Bertrand Belin (18/05)... Hugues Aufray est attendu le 30 mars à la Collégiale Sainte-Waudru. Oldelaf & Arnaud Joyet seront à Braine-le-Comte dans Traqueurs de nazis l e 3/02. Soignies attend Erik Truffaz quartet (10/03), La Chica (8/04)… Guy Cabay Quartet est attendu à la Maison de la Laïcité le 2/06.