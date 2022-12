60€ en plus par habitant pour payer la facture d’énergie : la dure réalité du budget 2023 de la ville de Tournai

Le boni (5 600€) de l’exercice 2023 est très léger. Le budget est logiquement marqué par des augmentations de dépenses auxquelles la ville doit faire face. Parmi celles-ci, les cotisations de responsabilisation tant de la ville que du CPAS. Les dépenses liées à la zone de police aussi: 4,1 millions d’euros en plus en 2023. "La zone pouvait puiser dans ses provisions jusqu’à aujourd’hui, mais ce n’est plus possible". La dotation au CPAS monte en flèche également: +2,7 millions d’euros. Le plan Oxygène donnera un peu d’air aux finances communales pour la deuxième année consécutive. Pour rappel, 15% du capital prêté à la commune est remboursé par la Région wallonne et les intérêts sont pris en charge par la Région jusqu’en 2042. "Ce n’est pas la meilleure ses solutions mais ça nous sauve… en attendant une solution plus structurelle".

La commune est elle aussi confrontée à la hausse vertigineuse des coûts de l’énergie: 4 millions d’euros supplémentaires à trouver. On s’attend à ce que la facture de gaz soit multipliée par trois, celles d’électricité et de mazout seront doublées. "C’est plus de 60 € par habitant. Heureusement, nous avons déployé depuis quelques années une vraie politique de réduction de la consommation d’énergie. Mais les miracles n’existent pas…"

Les dépenses de personnel vont fortement augmenter (+6,8 millions d’euros), essentiellement en raison de l’indexation automatique des salaires mais aussi des engagements prévus dans les plans d’embauche 2021 et 2022. "Nous tiendrons compte de notre plan de gestion selon lequel on ne remplacera plus, en 2023, qu’un agent sur trois qui quittera l’administration".

La charge de la dette augmente sous l’assaut des révisions de prix des projets à l’extraordinaire, sous la pression de la hausse des intérêts et le recours au plan oxygène ( "puisqu’il faut bien rembourser les sommes empruntées").

Le tableau est bien sombre, admet M. Robert. "On ne peut nier la réalité. Mais les autres grandes villes doivent elles aussi doivent faire face à cette falaise de difficultés. Cela augure d’une prise de conscience à d’autres niveaux de pouvoir que les charges nouvelles mises sur le dos des collectivités locales sont impayables à notre niveau".

Des économies d’énergie et des projets revus à cause de la crise

Philippe Robert le concède d’emblée: le budget extraordinaire affiche un certain nombre de réinscriptions et de dépenses d’exercices antérieurs. "Des projets ont été retardés en raison de la forte augmentation que subissent automatiquement les matériaux et la main-d’œuvre. Cela affecte aussi les marchés publics et certains crédits même prudemment fixés ont explosé en raison de ces augmentations parfois faramineuses".

Mais les inscriptions pour 2023 témoignent des volontés de la majorité, insiste l’échevin. "Soutenir le patrimoine reste une priorité mais il faut se rendre compte que cela a un coût important. Souvent, nous tentons de lier notre engagement à des subsides. Il n’est pas anormal à cet égard que d’autres contribuent à maintenir un patrimoine qui profite aussi à d’autres que les Tournaisiens". En matière de patrimoine, relevons l’acquisition de l’aile du château de Templeuve qui n’appartient pas à la ville, pour un montant estimé à 450 000€. "On sera alors propriétaire de l’ensemble ; c’est nécessaire car ne peut pas vendre une moitié de château à un éventuel promoteur". La Tour Henri VIII fera l’objet d’un chantier de 340 000€ pour la mettre à l’abri des infiltrations.

Les bâtiments communaux nécessitent d’importants moyens. "Des maintenances exceptionnelles ou de grosses réparations pour les écoles, les installations sportives, les crèches, les chaufferies, sont prévues cette année encore. Ce n’est pas spectaculaire en termes de visibilité mais c’est essentiel".

Des moyens seront injectés pour mettre à jour le parc informatique communal. "Chaque semaine amène son information sur le piratage d’un réseau informatique. Nous nous mettons en ordre de bataille pour lutter contre les intrusions malveillantes dans nos systèmes informatiques. Un demi-million d’euros sera investi dans la sécurisation de nos infrastructures informatiques, tant physiques qu’immatérielles".

La majorité pointe aussi la réinscription de moyens dans le cadre de la PIV (politique intégrée de la ville): des projets pour 2,7 millions en faveur du logement, 3,7 millions dans la rénovation énergétique à l’hôtel de ville, 2,8 millions pour le réaménagement de la plaine des Manœuvres. "On est en passe de désigner un auteur de projet. Cinq candidats sur onze ont déjà été retenus. En janvier, un auteur de projet sera proposé au conseil communal".

Un permis pour le bassin extérieur de la piscine

La crise énergétique plombe certains projets. Le chantier de la Maison de la culture, outre des travaux supplémentaires à réaliser, subit une indexation des travaux qui porte sur 3,5 millions d’euros. Le projet de reconstruction de la piscine de l’Orient connaît lui aussi des hausses de prix et des compléments pour un montant de 4,3 millions d’euros. Les travaux de construction d’un bassin naturel extérieur de 600 m2 intégré à la carrière, en bas de la piscine, dans lequel il sera possible de nager, sont en stand-by. "Ce projet devra faire l’objet d’un nouveau permis pour coller aux remarques du fonctionnaire délégué qui n’a pas donné son feu vert pour cette partie du dossier".

Plus de huit millions d’euros sont inscrits dans le cadre du "plan de relance sportif" pour réaliser des économies d’énergie dans la piscine de Kain, le hall des sports, des Eaux sauvages à Froidmont, le Pas du Roc à Vaulx, le stade Jules Hossey… "Ça représente beaucoup d’argent, même s’il y a 60% de subsides à la clé. Mais on préfère foncer sans attendre parce qu’on n’est pas certains qu’il y aura encore des subsides à l’avenir".

1,3 million d’euros concerne le projet de réalisation d’un parking dans le quartier de la rue Royale. "On pensait dans un premier temps acheter des places dans le grand parking envisagé par la SNCB le long du boulevard des Déportés, mais celui-ci a été abandonné. On visera donc à réaliser un parking sur deux niveaux sur le parking actuel de la police, le long de la rue du Sondart, qui bénéficiera aux travailleurs et aux riverains du quartier". Mais ce projet ne pourra pas se concrétiser avant l’inauguration nouveau commissariat de police sur le site des Bastions...