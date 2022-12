Conseil communal: démission, budgets et projet de mobilité douce

Une séance du conseil communal d’Ellezelles aura lieu ce mardi 20 décembre à 20h (centre administratif, rue Saint-Mortier). Les budgets 2023 de la Commune et du CPAS figurent à l’ordre du jour de cette réunion. Le conseil devra approuver le chapitre relatif aux déchets avec la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés, la redevance sur la délivrance des sacs-poubelle et le " coût vérité ".