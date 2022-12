Expédition sous-marine en eaux profondes pour le musée d’Histoire naturelle et Vivarium de Tournai (vidéo)

La plongée en eau profonde (ici à 70 mètres lors d’une collecte de coraux noirs destinés à être analysés) exige une parfaite maîtrise des techniques de plongée. ©© Franck GAZZOLA / UNDER THE POLE

Nous avons réussi à le joindre entre deux immersions.

Sur le voilier, le travail des scientifiques se poursuit. On voit ici Lucas Terrana s’occuper des échantillons récoltés dans les profondeurs. ©© Franck GAZZOLA / UNDER THE POLE

" Pendant 4 semaines, de nombreuses plongées se sont succédé à Lanzarote, sur une forêt de corail noir située entre 50 et 140 m de profondeur, nous explique-t-il. Le deuxième mois de l’expédition est consacré à l’exploration des îles voisines et à la récolte des données et observations scientifiques ". Au cours de ces plongées, les scientifiques prennent des images, mesurent les coraux, récoltent des fragments en vue de les analyser en laboratoire, déposent des capteurs, récoltent des sédiments, ou encore s’intéressent à la faune microscopique associée à ces coraux. Pour mener à bien ces objectifs, une grosse logistique est mise en place dès la veille de la plongée: navigation à bord du voilier, préparation des gaz respirables à base d’hélium, planification rigoureuse des plongées, mise en place d’une sécurité en surface, préparation des propulseurs…"

Même s’ils ne descendent que quelques minutes à plus de 100 m de profondeur, les plongeurs restent en réalité plusieurs heures dans l’eau avant de revenir à l’air libre. C’est qu’à une telle profondeur, même avec des mélanges adaptés, il est nécessaire de décompresser afin d’éviter tout accident.

Après leur retour sur le voilier, les plongeurs n’ont pas terminé leur travail. Il faut encore débriefer la plongée, rincer et préparer du matériel, mais, surtout, traiter des données et les échantillons récoltés dans les profondeurs.

Des écosystèmes vierges et millénaires à préserver

"Malgré la fatigue et les efforts réalisés, chaque plongée est un émerveillement", nous confie Lucas qui se réjouit notamment " d’observer les coraux qui se révèlent dans la pénombre sous le faisceau lumineux des caméras, mais aussi des bancs de milliers de poissons qui tournoient sans cesse, des raies mantas qui défilent, des dauphins qui jouent en surface, le tout dans une eau chaude et limpide.

Comme un remerciement envers ces équipes de plongeurs et de scientifiques qui travaillent sans ménagement pour protéger ces écosystèmes vierges et probablement millénaires ", ajoute-t-il.

L’interdiction de la pêche par chalutage autour des îles Canaries y est sans aucun doute pour beaucoup dans la préservation de ces forêts immergées. Outre une meilleure compréhension de leur fonctionnement, cette expédition contribuera également à la conception et à la mise en œuvre d’un futur parc national marin sur l’île de Gran Canaria.