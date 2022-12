Sainte-Barbe sous le signe de la solidarité à Comines-Warneton

La soirée s’est poursuivie en la salle "Le Plat Pays" où, entre les plats, se sont tenus les discours de circonstance.

"Au poste de Comines-Warneton, nous sommes à ce jour 40 pompiers et quatre ambulanciers non pompiers, a déclaré le capitaine Jimmy Lahousse. Parmi eux, 17 sont passés professionnels dans la zone de secours de Wallonie picarde. Malheureusement, certains ont oublié d’où ils venaient et ne se rendent plus du tout disponibles pour notre poste de secours ; ce qui posera un problème d’ici quelques années."

Et de remercier les pompiers, qu’ils soient professionnels ou bénévoles, qui assurent les gardes, envers et contre tout. Avec une pensée pour leur famille qui accepte cette passion dévorante. "Je vous demande sincèrement de continuer ainsi car sans vous le poste de Comines-Warneton fermerait ses portes !"

Ce qui serait fort problématique quand on sait que, depuis le 1er janvier, 1 135 interventions ambulance et 382 interventions pompier ont été enregistrées sur l’entité !

Le capitaine a également eu un mot pour Alain Vannin, décédé le 7 octobre, qui a totalisé 31 années de service en tant que pompier. De même que pour le lieutenant honoraire Daniel Loridan, qui gère de main de maître la vente des calendriers. L’heure était alors à la remise des décorations par la bourgmestre Alice Leeuwerck. Les médaillés ont été plus nombreux qu’à l’habitude, vu la cumulation des trois années.

En 2020

30 années de service: sapeur Vincent Debosschere ; les caporaux Dany Deramaux et Jean-François Demey.

15 années: les sapeurs Nicolas Derudder ; Morgan Bourdouxhe ; Sébastien Polfliet et Maxime Bartier. Le sergent Olivier Kerckenaere.

10 années: les sapeurs Lazaro Denaes et Steve Blois

En 2021

35 années: sapeur Jean Bourdouxhe et caporal Philippe Herreman

30 années: sapeur Michaël Cornillie

20 années: sapeur Tony Cornillie

10 années: les sapeurs Justin Fontaine ; Gaëtan Ricour et Junior Wade. Le sergent Sébastien Stampers

En 2022

40 années: le sapeur Jean-François Cnockaert et le caporal Philippe Lahousse

Médailles offertes par la zone de secours: Jean Bourdouxhe (médaille civique 1e classe pour 35 ans d’ancienneté) ; José Valles (croix civique 2e classe pour 25 ans de grade) ; Philippe Herreman, Philippe Lahousse, Dany Deramaux et Jean-François Demey (croix civique 2e classe pour 25 ans de grade) ; Thierry Masse et Jimmy Lahousse (médaille civique 1re classe pour 15 ans de grade).