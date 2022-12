La Grand-Place de Tournai sera animée jusqu’au 31 décembre

Le dernier marché de Noël n’a pas fait l’unanimité. Ni auprès des visiteurs, ni auprès des commerçants de la Grand-Place qui avaient eu la méchante impression d’être écartés du périmètre de Viva for Life. "On ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. Mais en organisant les choses autrement, j’ai veillé à faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Le chapiteau transparent est ouvert au quartier, et certaines parois latérales seront même enlevées quand les conditions climatiques le permettront. Il n’y aura plus de chalets de Noël qui tourneront le dos aux commerçants. Le parking est laissé aux voitures. L’espace dédié à Tournai féerique est dimensionné pour donner souvent l’impression d’avoir du monde et pour avoir de la chaleur humaine".

«Tournai féerique» débutera ce jeudi. L’aménagement du site était en cours de finition mercredi.

Décalage d’une semaine

Des Tournaisiens ont fait le triste constat, le week-end dernier, qu’il n’y avait pas grand-chose en ville. "Il y a en effet un décalage d’une semaine par rapport aux années précédentes. C’est un fameux test qu’on réalise cette année. Cette formule a l’avantage d’animer le centre-ville jusqu’à la Nuit de Saint-Sylvestre qui d’habitude est vide au moment du feu d’artifice. Et les gens profiteront des festivités pendant leur première semaine de vacances".

Grâce à sa transparence, le chapiteau est ouvert sur la Grand-Place.

Sébastien Polliart pense que la formule choisie, avec des animations organisées chaque jour, aura un effet positif pour tout le monde: "Les visiteurs du marché fréquenteront l’horeca local, ceux qui viennent assister à un concert iront faire un tour au marché…"

Le montage s’est poursuivi jusqu’à mercredi en fin de journée.

Les stands seront différents la première semaine et la deuxième. Commerçants locaux, associations et producteurs avaient la possibilité d’occuper un espace gratuitement, en réponse à une critique souvent entendue ces dernières années, selon laquelle il n’y avait pas d’exposants de la région. "Concerts et animations seront aussi assurés par des associations et groupes locaux". La programmation musicale a fière allure: Zénith, Patchwork, Olivier Loin, Total Foutrock, DJs Bearded & Bearded, The Screaming Elephants, etc. "Tout est gratuit: le spectacle Disney Dream It, les ateliers enfants de Môme circus, la balade des lumières, etc."

Noël en Nocturne dans les commerces

Dans le cadre de l’action "Noël en Nocturne" organisée par l’ASBL Tournai centre-ville ce week-end, les commerces du centre-ville ouvriront leurs portes le vendredi 16 et le samedi 17 décembre jusqu’à 20h, et le dimanche 18 décembre de 14 à 18h. Des groupes musicaux déambuleront dans les rues commerçantes et offriront un programme de chants de Noël dès 15h chaque jour.