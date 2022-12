Féeries de Noël à Renaix sous le sapin de La Roche-en-Ardenne

En signe de reconnaissance, La Roche-en-Ardenne a offert un sapin à la "reine des Ardennes flamandes". Le bourgmestre de la ville ardennaise Guy Gilloteaux s’est rendu à Renaix, accompagné par l’échevine du Tourisme et de la Culture Sophie Molhan et du chef des travaux, afin de brancher symboliquement les illuminations du sapin.

Dès ce vendredi 16 décembre, et jusqu’au dimanche 18 décembre, une atmosphère festive régnera dans le centre de la cité renaisienne. De nombreux chalets placés au Petit marché et Parc Albert proposeront des articles issus de l’artisanat ou encore des produits de bouche, etc.

Le programme prévoit divers rendez-vous.

Vendredi 16 décembre, de 18h à 23 h, musique, danse, théâtre animeront les rues commerçantes.

Samedi 17 décembre de 14h à 18h, le père Noël se tiendra dans un chalet Place Roosevelt pour des séances photos tandis qu’une calèche sillonnera les principales artères de la ville. À 16h, des boules de Noël (dont certaines contiennent des bons de valeur) seront jetées dans la foule à la Place Roosevelt.

Les élèves de l’académie artistique des Ardennes flamandes s’associent aux activités: les uns décoreront les vitrines, d’autres présenteront de courtes scènes théâtrales tandis qu’au pied de la basilique danse et musique attireront le chaland. Le marché de Noël restera accessible de 15h à 23h.

Dimanche 18 décembre de 14h à 17h au Passage, des contes de Noël seront racontés et les enfants pourront se laisser grimer. À 16h, le chœur grégorien accompagné d’un chœur d’enfants proposent un concert dans la basilique Saint-Hermès (entrée 15€ ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Des promenades sont également organisées par le service tourisme le samedi et le dimanche.

