Partis pour voler, les quatre prévenus ont défoncé la tête de la victime

De son côté, Alex (emprunt), 37 ans, dit avoir suivi tout le monde. Il est sous le coup de la récidive et risque très gros. "Dans votre cas, la peine peut aller jusqu’à 30 ans. Et c’est maximum 15 ans si on n’est pas en état de récidive", lui a précisé le ministère public.

Ces trois prévenus sont détenus mais Basile (emprunt), 21 ans, a quant à lui été libéré sous conditions. "J’étais présent mais je n’ai pas donné de coups. J’ai reçu une bonne éducation. Je regrette."

Les trois autres assurent pourtant que lui aussi a porté des coups à la victime.

Le ministère public lui a d’ailleurs dit que sa seule présence pouvait suffire à l’incriminer. "Vous êtes allés à quatre chez quelqu’un pour lui défoncer la tête et pour le voler. Venir dire que vous avez juste suivi les autres, c’est un peu plus que ça ! La victime a reçu des coups à l’arrière du crâne et pissait le sang. Il faut assumer."

Le ministère public a requis 3 ans avec sursis simple contre Basile vu son absence d’antécédents. Il s’est montré plus sévère avec les autres, demandant de la prison ferme: 4 ans pour Cyril, 5 ans pour Maxime et 8 années pour Alex.

La défense des détenus a sollicité le sursis probatoire voire simple. Les avocats ont mis en avant le bon comportement en prison des prévenus.

L’avocat de Basile a demandé une peine de travail, précisant que son client a été entraîné par le groupe mais n’était en rien l’instigateur du vol avec violences. Jugement dès le 19 décembre.