Un policier préposé à la sécurité dans la salle se rapproche. On ne sait jamais… La présidente fait remarquer à Tristan qu’un témoin a vu la scène entre le prévenu et un autre jeune.

"Qui est ce témoin ?" Tristan se montre arrogant. "Je ne sais plus ce que j’ai fait il y a deux ans." Le ministère public lui fait remarquer qu’il a des problèmes de mémoire et de maths. "Septembre 2021, c’était plutôt il y a un an, Monsieur."

La victime s’en était tirée avec des contusions à l’épaule et aux oreilles notamment ainsi qu’avec des griffures à la main.

"Il y a bien eu une altercation et la victime avait des marques au coup. Monsieur a tendance à banaliser mais il risque jusqu’à 5 ans. Il n’a pas d’antécédents. Je requiers 18 mois avec sursis."

Le prévenu, dont la jambe gauche n’arrêtait pas de bouger, se défendait seul et n’a rien demandé pour sa défense. La présidente a vite clôturé les débats. Jugement le 16 janvier.