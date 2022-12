Yolande (prénom d’emprunt), septuagénaire, est poursuivie pour harcèlement avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’encontre d’une personne vulnérable car malvoyante. La victime est celui qui partage sa vie. Enfin, qui partage…

"Monsieur a été insulté, rabaissé. Des déchets de cuisine ont été déposés dans ses souliers et de la viande avariée a été introduite dans sa tasse de café", dit la présidente.

"Je nie. Ce n’est pas la vérité, soutient Yolande. Il n’y a plus d’entente. Il est allé voir une autre dame. Il m’a trompée. Je lui en voulais mais je n’ai pas voulu me venger."

Elle lâche une petite phrase. "On ne se parle plus mais on est toujours ensemble."

Stupeur dans la salle. "Je veux déménager mais je n’ai qu’une petite pension", avance Yolande.

L’avocate de celui que nous appellerons Robert souligne que le 25 novembre 2021, avec sa fille, il a poussé la porte d’un bureau de police.

Vers l’âge de 40 ans, une maladie héréditaire touchant la vue lui a été diagnostiquée. "Il était agriculteur. Il a rencontré la prévenue. La ferme a été revendue. En 2015, madame a semble-t-il touché un héritage et a voulu mettre fin à leur relation. Mais mon client avait des repères dans leur maison. Elle n’a pas voulu partir non plus. Insultes et harcèlement ont empiré. Elle lui disait qu’il était sale, laid, mal habillé. Mon client avait perdu sa femme et sa fille et elle lui disait qu’il avait tué les deux. Elle a déposé des détritus comme des feuilles de salade dans ses chaussures. Il a même trouvé de la viande dans sa tasse de café. Le frère de la prévenue a demandé l’anonymat de peur de représailles et a signalé que sa sœur n’était pas gentille. Elle donnait à mon client des gouttes pour ses yeux mais que ce n’était pas le bon produit."

La partie civile fait état d’une enquête de voisinage sans équivoque. "Elle y a été décrite comme méchante, n’hésitant pas à traiter monsieur de sale Flamand, pourceau, squelette ambulant. Il devait se faire à manger seul dans la cour du jardin."

Faisceau d’éléments

Yolande dit qu’elle n’a aucun problème avec son voisinage. Le ministère public se demande dès lors quel intérêt les voisins auraient à mentir. "Il y a aussi le témoignage du frère de madame. Je retiens donc un faisceau d’éléments concordants. Madame comparaît devant un tribunal pour la première fois. Il faut lui mettre une épée de Damoclès pour dire stop. Je requiers 6 mois avec sursis."

La défense a tenté de démontrer que sa cliente n’était pas une Tatie Danielle puissance dix mais bien une dame qui avait des amis et des hobbies. "Une dispute dans un jardin entendue par des voisins ne fonde pas un harcèlement. Elle est dominante. Et alors ? La cohabitation est difficile, ça oui, mais ma cliente n’est pas la personne qu’on décrit ici. Elle n’a tout simplement pas les moyens de s’extirper de cette situation, alors que monsieur fréquente sa nouvelle compagne sur place. Si elle a fait des photos de lui, c’est pour montrer que contrairement à ce que la partie adverse laisse entendre, il est tout à fait indépendant et pas sous emprise. Nous sollicitons l’acquittement ou alors une suspension simple."

Jugement le 16 janvier.