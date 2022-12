Art, culture, billes (en caoutchouc) et bisbilles (en cascade)

La présentation tardive du compte 2021 du CPAS a provoqué des réactions dans les rangs de l’opposition, "Les explications du président sont plus incroyables les unes que les autres", estime ainsi Michel Devos (PS). Même son de cloche du côté de Marie-Colline Leroy (Écolo), qui n’a "rien compris à la justification du retard", tandis que Jacques Dupire voit dans les chiffres "l e festival des farces et attrapes". Le conseiller indépendant avait fait ajouter deux points supplémentaires. Dans le premier, il réclame une plus grande place pour l’art et la culture dans l’entité frasnoise, avec l’implantation d’œuvres d’artistes dans l’espace public, la promotion du patrimoine et le développement d’une cellule communale culture-patrimoine. Michel Delitte suggère de ne pas oublier le petit patrimoine: "Bon nombre de ces lieux ont besoin d’un rafraîchissement." L’échevine de la Culture Christine D’Hondt répondra que la manifestation Frasnes-les-Flocons qui s’était terminée la veille avait mêlé toutes les disciplines artistiques, à la satisfaction du nombreux public. M. Dupire répliquera qu’il espère que la culture à Frasnes-lez-Anvaing "ne se cantonne pas à un seul week-end d’activités sur l’année ! "