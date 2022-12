En janvier 2022, l’école a répondu à un appel à projets lancé dans le cadre du parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA). Ce dernier, inclus dans le pacte d’excellence, vise à renforcer la culture et l’art dans les programmes scolaires.

Une collaboration s’est établie entre l’école et le centre culturel, via son animatrice Alicia Leterme, qui s’est chargée du dossier.

Artiste basé à Wasquehal, Freaks the Fab, alias Fabrice Pluvinage, a répondu à l’appel et son projet a été choisi. "Je suis venu en septembre afin d’échanger avec les élèves. Très vite, les thématiques se sont dégagées: l’environnement, le respect, la bienveillance, etc. À mon domicile, j’ai réalisé une maquette numérique de l’œuvre, qui a été validée moyennant quelques modifications. La réalisation s’est déroulée en octobre, en compagnie des enfants ! Elle a donné lieu à de belles journées d’échange, de partage, de rires, etc. C’est la première fois que je m’attaquais à une fresque de près de 90 m² et je suis content du résultat !"

Le mur blanc a donc laissé place à un monde de couleur où l’on devine les deux implantations de l’école, la Lys, la directrice sur une balançoire, la nature, etc. "Nous avons utilisé de la peinture acrylique sous pression. Cela devrait tenir entre 5 et 10 ans, en fonction de l’exposition."

Les enfants acteurs du projet

"Nous voulions que les enfants soient acteurs du projet, poursuit Alicia Leterme. Nous les avons intéressés au street art avec, pour une classe, une visite à Bruxelles."

"Les élèves ont vécu au rythme de la création et de l’imagination, au rythme de l’artiste aussi. C’était une belle aventure, avec beaucoup d’émotion pour les élèves", s’est réjouie la directrice Séverine Chatelain.

Quant à la bourgmestre Alice Leeuwerck, elle a évoqué un "projet novateur et original, une première en la matière dans le cadre du PECA."

Après une démonstration de l’artiste, l’heure était au verre de l’amitié pour les parents et les enfants.