Wallonie picarde : une connexion internet fiable dans les zones reculées ? Au plus tard en 2024

"La connectivité de notre territoire est un enjeu majeur de notre développement socio-économique, d’accès aux services et de bien-être des citoyens. C’est aussi l’un des piliers fondamentaux de notre compétitivité et de notre attractivité territoriale. L’ensemble de nos actions doivent aider à résorber les déficits d’accès à l’internet haut débit ainsi qu’à favoriser le déploiement des réseaux de nouvelle génération ", précise Willy Borsus.

En ligne de mire: la fin des "zones blanches ou grises." Le ministre du Numérique veut "résorber au maximum" les zones en déficit de connectivité qui subsistent sur le territoire wallon "en ayant recours à des technologies pionnières," Ces zones sont effet plus complexes à connecter en raison de différents facteurs difficiles tels que la topologie des lieux ou l’absence totale d’infrastructures ", conclut Willy Borsus.

À Ellezelles, Frasnes, Celles et sur une petite partie du vaste territoire de la commune de Tournai, le montant total du subside, pour la Wallonie picarde, s’élève à presque 8 millions d’euros, dont 4,7 uniquement pour l’entité d’Ellezelles. Le montant total de l’opération est deux fois supérieur.

1. Frasnes-lez-Anvaing: la bascule ne va plus tarder

"La concrétisation de cet appel à projets, c’est une victoire pour la commune", avoue Carine de Saint-Martin. "D’abord parce qu’on réclamait une meilleure couverture internet depuis plusieurs années déjà, mais aussi parce que tout le territoire frasnois est concerné par les aménagements que Voo est censé mener au premier semestre 2023." Jusqu’à maintenant, les zones reculées composent avec une connexion au mieux aléatoire, au pire défaillante, comme dans certaines rues d’Herquegies, de Saint-Sauveur ou encore de Montrœul-au-Bois. La bourgmestre voit l’arrivée d’une connexion fiable et rapide comme une aubaine économique pour les citoyens frasnois, "q ui n’auront plus besoin de jongler entre plusieurs opérateurs pour avoir accès au téléphone, à la télévision et à internet."

2. Après Frasnes, Ellezelles suivra le mouvement

La commune dépend de deux opérateurs, Proximus et Voo. "La zone qui n’est pas couverte par Proximus (Wodecq) le sera logiquement par Voo ", détaille Alexandre Boitte qui voit d’un bon œil cette évolution. À Ellezelles, le maïeur estime que les remarques des citoyens étaient de plus en plus fréquentes, surtout depuis le covid et l’avènement du télétravail. "Ce qui a retardé la connexion de ces zones blanches, c’est la topographie de notre commune, sur un territoire boisé et vallonné. C’est donc un bel accomplissement, même si tout ne sera pas fait du jour au lendemain", conclut Alexandre Boitte.

3. Celles rentre aussi dans l’équation

Autre entité rurale aux nombreuses zones reculées, la commune de Celles bénéficie aussi de cette opération, intégralement menée par Voo sur le territoire communal. "Les cœurs de village sont relativement bien équipés, mais la connexion laisse parfois à désirer sur la partie Velaines-Popuelles et certaines parcelles de Molenbaix et d’Escanaffles. On attend d’avoir plus de détails, mais c’est évidemment une bonne nouvelle pour nos concitoyens", indique Michaël Busine.

Sur le câble de la télédistribution

Parmi les lauréats, on peut également citer la commune de Tournai, spécifiquement les villages de Quartes, Mourcourt, Melles, Maulde, Barry et Vezon, qui dépendent des travaux menés par Voo.

Proximus s’occupera d’une grande partie de la commune d’Ellezelles (75% du territoire). Voo équipera Frasnes, Celles, le reste de l’entité d’Ellezelles et les villages de Tournai où la connexion laissait parfois à désirer. "Les travaux permettront d’offrir l’internet 1 Gigabit par seconde aux habitants de ces communes", explique France Vandermeulen, directrice des affaires réglementaires chez Voo. "On travaille avec la fibre, amenée jusqu’à un nœud dans une localité et acheminée dans les foyers avec le câble de la télédistribution ", précise l’intéressée. Un système qui vient se greffer sur un équipement déjà existant et qui permet de garantir un coût raisonnable.

"L’avantage de cette méthode, c’est que les habitants de ces zones ne devront pas faire de percement vers leur habitation pour installer un nouveau câble de raccordement". Notre interlocutrice confirme que, pour l’opérateur Voo, les travaux auront lieu dans le courant de l’année 2023 et doivent être terminés dans un an. Concernant Proximus (pour Ellezelles), le calendrier pourrait déborder sur l’année 2024, selon Alexandre Boitte.