Mime Hic au cabaret de Noël de Mômes Circus à Tournai (vidéo)

Le jeune artiste bruxellois Mime Hic sera la tête d’affiche de cette soirée mise sur pied grâce au soutien de la Ville de Tournai, la Province et la Maison de la culture. Pour Nicolas (Biebuyck), tout a commencé en automne 2017 à l’époque où il était étudiant en master (histoire) à l’UCLouvain.

C’est à l’issue d’une audition pour participer en tant que comédien dans une des pièces du théâtre universitaire de Louvain-la-Neuve que le metteur en scène François Pacco lui a attribué un rôle axé principalement sur le jeu corporel et facial. Depuis, le jeune homme produit des créations très personnelles dans lesquelles la musique classique occupe une place prépondérante.

Un redémarrage en fanfare pour l’école de cirque

Outre pour l’organisation de ce cabaret, Mômes circus interviendra également dans de nombreux événements locaux en cette fin d’année et durant la prochaine saison, comme la balade des lumières à Tournai, le 17 décembre, mais aussi dans le cadre du marché de Noël, à travers divers ateliers. Dans le même temps, les projets Handi-cirque, avec les homes Carlier et des Tourelles, dépendant respectivement du CPAS et de la Province de Hainaut, se poursuivent avec succès. En milieu scolaire et tous réseaux confondus, 3 projets PECA (parcours d’éducation culturelle et artistique) seront mis en place au travers des ateliers de circomotricité dans les écoles Decrolly à Renaix, St Eleuthère à Blandain et du Château à Tournai. Les collaborations avec les centres culturels de la région et des possibles échanges avec d’autres écoles de cirque sont envisagés (écoles de cirque de Cannes, des Honnelles,..).

Au programme de cette année bien chargée, Mômes Circus profitera également de la Piste aux espoirs pour organiser une convention de Jonglerie le samedi 8 avril. Workshop, conférences, démos, spectacles et happenings se multiplieront dans la ville. Des rendez-vous - et d’autres que nous n’avons pas évoqués ici - sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir par le détail ultérieurement.

Pour l’heure, c’est à un spectacle magique et poétique que vous invitent le Père Noël (alias Xavier Soudeau) et toute l’équipe de Mômes Circus, ce vendredi à partir de 20 h en la salle la Fenêtre, rue des Campeaux (ouverture des portes à 19 h 30).

Renseignements et réservations sur https://momescircus.be/