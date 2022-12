Ellezelles: entre le vendredi 2 décembre, 18h, et le vendredi 9 décembre, 16h30, rue Crimont, le ou les auteurs ont cassé le chambranle de la fenêtre de la buanderie pour entrer dans l’habitation ;

Flobecq: ce samedi matin, à la Houppe, du matériel a été volé dans un container se trouvant dans une prairie. À Bichurées, samedi soir, c’est le verrou d’une porte-fenêtre dont on a constaté qu’il avait été cassé. Tout a été retourné dans le logement ;

Frasnes-lez-Anvaing: samedi, entre 12h20 et 22 heures, rue Hoguenne, la porte avant d’une habitation a été fracturée. Toutes les pièces ont été visitées, les meubles ouverts et les objets éparpillés ;

Lessines: ce vendredi soir, on a constaté qu’il y avait eu tentative de vol à l’avenue Albert Ier ;

Celles tient malheureusement le haut du pavé avec cinq faits relevés par la police durant le week-end: une tentative à la rue Leclercqz, vendredi, entre 19h55 et 20h01 ; un vol au clos du Village, vendredi, entre 17h30 et 22 heures ; un vol à la rue du Ruisseau, vendredi, entre 19 et 21 heures ; un vol à la rue Provinciale, vendredi, entre 14 et 22 heures ainsi qu’un vol, rue de Popuelles, samedi, entre 16h30 et 21h25 ;

Mouscron: un vol a été commis mardi dernier, entre 8h30 et 18h30, rue de la Belle-Vue. Un autre s’est produit du côté du square Pierre Cocheteux, ce samedi, entre 17h30 et 23h37 ;

Kain: un vol a été commis dans un garage de la rue Pierre, entre ce vendredi, 17 heures, et ce samedi, 10h30, et un autre, samedi, entre 18 et 23h30, couture de Breuze, Pour ce dernier, davantage d’éléments ont été communiqués: le ou les voleurs sont passés par la fenêtre donnant accès au salon. Le hall d’entrée, une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée ainsi que le premier étage de l’habitation ont été fouillés.

Tournai: ce dimanche, rue de Marvis, un individu aurait cassé un carreau à 22h05 et aurait tenté de rentrer dans une habitation.

Un voleur s’excuse, l’autre enfume !

Rumes: ce dimanche, rue de la Cure, le requérant de 75 ans a surpris une personne dans son bureau ! Il n’y a pas eu de vol mais bien une effraction via la porte arrière donnant accès au garage. Le suspect s’est excusé et a demandé à partir…

Bernissart: ce vendredi, à 13h21, au chemin à Haies, la victime âgée de 86 ans reçoit la visite d’un homme se montrant courtois. Il prétexte la vente d’objets afin de rentrer dans le domicile. À l’intérieur, il visite la demeure avec la victime en proposant une somme d’argent pour l’achat d’œuvres qui s’y trouvent. L’auteur est finalement mis à la porte, il ne volera rien !