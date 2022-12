Alzheimer Café ce mardi

Le prochain Alzheimer Café a lieu ce mardi 13 décembre, de 14h à 16 h, à l’espace zen du Centre de lecture publique d’Antoing. Accès PMR possible. Ces rencontres sont ouvertes gratuitement à toutes les personnes intéressées de près ou de loin par la maladie d’Alzheimer (patients ou proches de patients, professionnels du secteur médical…). Ces séances ont pour objectif de permettre aux participants de discuter de divers sujets liés à cette affection neurologique dans une ambiance sereine et conviviale. Pour plus d’informations, contactez le Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Antoing (069/33.29.14) ou par mail ( sibylle.dekeyser@antoing.net ).