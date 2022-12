À Mouscron, le Salon du Disque fait le plein !

C’est peu dire que les mélomanes ont répondu à l’appel: une petite heure après l’ouverture des portes du Centr’Expo, plus de 450 personnes s’étaient déjà ruées vers la petite centaine de stands présents dimanche. "On y voit les habitués, mais quelques nouvelles têtes se sont aussi mêlées à la fête. Il y a des Belges, mais aussi des Français, des Néerlandais et même quelques Allemands, cette année !". Organisé depuis 26 ans, le salon mouscronnois est doucement devenu une référence en la matière dans la région, et au-delà.

Jeunes et moins jeunes…

Si la mode du vintage n’est plus à démontrer, elle se vérifie aisément dans les allées des exposants. "Certes, l’ancienne génération reste attachée à ses vinyles et ses disques, mais cela intéresse également les plus jeunes. Même si le streaming est dans l’ère du temps, certains aiment avoir l’objet palpable en main", explique Vincent. Ce n’est pas Luc, qui déambulait de stand en stand, qui dira l

e contraire. "Étant un fan de Johnny Hallyday et de rock en général, je préfère largement avoir le disque ou le vinyle, cela rajoute quelque chose à l’écoute, je trouve. Écouter du rock sur internet ou à la radio, ça ne m’intéresse pas !"

Jamais trop tard pour devenir mélomane

Les vinyles, objets réservés à une "élite" férue de musique ? Cette idée serait fausse. "Il n’est jamais trop tard pour découvrir les vinyles, reprend Vincent. Bien sûr, il faut le tourne-disque, mais l’avantage, c’est que la plupart des vinyles sont à des prix très abordables. Pour 3 ou 4 €, on peut déjà s’en procurer un. En cette période difficile, les vendeurs ne refuseront jamais de vendre et les petits prix attireront peut-être les gens." Le retour en force du vintage, un effet de mode parti pour durer ?