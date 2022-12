Grâce à un soutien massif de la population, Pierre Deprez, Baptiste Bourleau et Michaël Jamet, les trois fondateurs de cette activité, proposeront ce dimanche 18 décembre la deuxième édition de ces réjouissances dans le village.

"Il y aura des nouveautés dans la parade, au marché de Noël, dans les animations… et pour tout cela, nous pouvons compter sur une belle équipe d’une trentaine de bénévoles du village mais aussi du Tournaisis et de France", précise Michaël.

Voici un aperçu du programme du "Père Noël est un Capello" autour de la maison de village de Ten-Brielen (Comines). Dimanche, de 8h à 12 h, se tiendra la randonnée des Capellos au profit de l’opération "Viva for Life". Dès 10 h, le marché des artisans sera ouvert. "Nous aurons un plus grand chapiteau, avec une terrasse couverte pour le bar et la petite restauration. Une quinzaine d’artisans seront présents dont des nouveaux comme une chocolaterie, un rétro graphiste avec des pubs anciennes, des bijoux, de l’artisanat en bois et en osier, etc." De 10 h 30 à 11 h 30, Jean Milleville présentera "Capèl dans l’rétro", en répondant aux questions des habitants. De 11 h 30 à 13h et de 14h à 15 h, les petits lutins pourront bricoler (activité sur inscription pour les 7 à 12 ans). De 13h à 14h et de 15h à 16 h, les enfants de 3 à 8 ans pourront assister (aussi sur inscription) au spectacle musical "Petit grelot de Noël".

D’autres animations sont prévues avec la maison des jeunes Carpe Diem ou la ferme d’insertion du CPAS. Seront aussi présents sur le site: un stand de goodies ainsi qu’un bar et de la petite restauration.

La grande parade en clôture

Pour clôturer la journée, la grande parade de Noël s’élancera dès 17h "Ce sera l’occasion de sortir notre nouveau char: un fut énorme, représentant notre bière la “Capello” avec un espace bar et DJ, dévoile Michaël. Il est tout simplement magnifique alors qu’il avait été fortement endommagé lors la fameuse tempête au début de l’année 2022. Un autre char inédit sera de la partie, avec les bénévoles qui évoquent le film “Les bronzés font du ski”. Cette parade sera surprenante !"