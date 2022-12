Cap Vin prend encore de la bouteille à Mouscron

Dégustations, découvertes, explications et verres de vin: après deux ans d’absence, les amateurs de belles robes rouges pouvaient se réjouir car Cap Vin, le salon viticole mouscronnois, qui récolte des fonds pour l’association Cap48, était enfin de retour au Centr’Expo de Mouscron. Seize producteurs de vin se réunissaient ce week-end, pour le plus grand plaisir des Mouscronnois friands de bonnes bouteilles et ce, avec toujours le même but: pouvoir vendre des bouteilles de vin, faire plaisir et surtout, envoyer une belle enveloppe à Cap 48 à la fin du week-end. "On est très heureux d’être de retour, ensemble, et les premiers visiteurs nous le disent également, note Yves Windal, l’un des organisateurs de ce rassemblement. Ce vendredi, plus ou moins 500 personnes sont venues nous rendre visite, ce qui est un beau chiffre. On est très contents. Après deux années faites en mode" Covid ", où nous organisions un" drive-in "pour éviter les contacts, les viticulteurs ne nous ont pas lâchés, les sponsors non plus, et des caisses se vendent, ce qui est aussi important au final !"