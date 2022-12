Alice Leeuwerck et Aurélien Brabant invités au Palais par le Roi et la Reine

Les plus jeunes bourgmestres de Belgique ont été invités au Château de Laeken pour un dîner en compagnie du Roi et de la Reine, ce jeudi 8 décembre. Parmi les convives, deux bourgmestres de Wallonie Picarde : Alice Leeuwerck (Comines-Warneton), et Aurélien Brabant, (Pecq).