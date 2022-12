C'est bientôt le tour du giratoire du pont de Fer à Tournai

Le quai Dumon, du côté de la place Becquerelle, a été refait en 2016. Le quai Sakharov fait partie du fameux chantier d’élargissement de l’Escaut et d’aménagement des abords du pont des Trous actuellement en cours. Cette fois, entre les deux, la ville prépare la réfection complète du quai Dumon dans sa partie comprise entre la rue Joseph Hoyois et la rue Saint-Bruno, et le quai Sakharov dans sa partie comprise entre la rue Saint-Bruno et la rue du Désert. Les deux rampes d’accès au pont de Fer sont aussi concernées par ce chantier, et le réseau d’égouttage sera complètement refait.