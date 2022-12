Question des lecteurs : Betterstreet aux oubliettes ? « La plateforme est sous utilisée », répondent les communes

Simple, mais il fallait y penser. La force du système tient aussi beaucoup du suivi. Lorsque le problème est réglé, il passe du statut "ouvert" à celui de "résolu" aux yeux de tous. Gratifiant pour le citoyen qui voit sa requête aboutir.

Sauf que…

En Wallonie picarde, il y a eu des précurseurs. Estaimpuis et Brunehaut en ont fait partie.

Dans la commune située au sud de Tournai, quelques internautes continuent de relayer des situations anormales sur Betterstreet. Le dernier ticket ouvert date d’il y a une semaine et concerne un véhicule immobilisé sur la voie publique depuis plusieurs semaines. Mais pour retrouver une trace du dernier ticket résolu, il faut remonter dix mois en arrière.

La commune a-t-elle abandonné la plateforme ? "On la délaisse, en effet", assume Pierre Wacquier. "La raison est simple. Dans une commune rurale comme la nôtre, le citoyen s’embarrasse peu de Betterstreet. Il relaie les problèmes qu’il voit ou qui le concernent par mail et de plus en plus via Messenger. Encore plus depuis que la commune de Brunehaut gère sa propre page Facebook." Le bourgmestre se souvient que l’adhésion à Betterstreet était "relative" et précise que les interpellations via la plateforme sont "rarissimes" aujourd’hui. Un petit tour sur Betterstreet permet de confirmer ses propos: neuf en deux mois, c’est assez peu.

Et pour la question du suivi ? "Les messages privés envoyés sur Messenger, comme les mails, sont directement transférés aux services concernés. Quand ils sont traités, on essaie aussi de le signaler systématiquement ", répond Pierre Wacquier.

Si le service est gratuit pour les citoyens, la commune doit payer un abonnement, "supérieur à 3 000 euros pour Brunehaut ", précise le maïeur. L’entité a entamé une réflexion qui devrait, sans surprise, déboucher sur l’arrêt de l’abonnement à Betterstreet.

À Estaimpuis, aucune requête n’a été déposée depuis un an. Et la dernière résolution affichée remonte à 2019. La commune payait annuellement 4 635 euros pour profiter des services de Betterstreet. Elle s’est retirée de la plateforme. "Peu de citoyens l’utilisaient. On en avait recensé une vingtaine", détaille Daniel Senesael. Le bourgmestre pointe aussi un autre problème: "Recevoir un signalement et régler l’anomalie envoyée, c’est assez facile. Mais pour nos équipes, retourner sur l’application pour valider chaque requête était chronophage et plutôt lourd administrativement. On continue de répondre aux demandes légitimes des citoyens par d’autres canaux de communication."

En tête: Messenger, là aussi. Son utilisation s’est démocratisée auprès de toutes les catégories d’âge. "Depuis Facebook, je relaie personnellement aux services techniques. Je reçois une demande quasiment tous les matins. La commune tente d’y répondre de manière efficace. Et question suivi, on donne des nouvelles lors de chaque réalisation. Je ne suis pas un anti Bettersteet. Mais au fond, on n’a plus besoin de ce système."

Un équivalent à Betterstreet à l’essai

La Ville de Mouscron planche depuis plusieurs années sur un "jumeau" à la plateforme.

La plateforme interne permettrait notamment de déceler plus efficacement les dépôts sauvages ©-EDA

En septembre 2019, Marie-Hélène Vanelstraete expliquait que l’administration communale cogitait à la confection d’une plateforme similaire à Betterstreet, mais propre à la Ville de Mouscron. Avec l’avantage de ne pas devoir payer d’abonnement.

Trois ans plus tard, l’échevine précise que ce projet n’est pas abandonné. "On a terminé une phase de test en interne, avec le personnel de la commune. On entamera bientôt une deuxième phase de test, avec les services paracommunaux (police locale, Gestion centre-ville) qui viendront se greffer aux nôtres. Ensuite, il sera temps d’évaluer les avantages et les inconvénients de ce système." L’échevine confirme que l’administration communale ne compte pas la mettre à disposition du grand public tant que tous les plâtres n’ont pas été essuyés. "Si on la lance et que les requêtes s’accumulent ou ne sont pas traitées, ça ne sert à rien", estime Marie-Hélène Vanlestraete. "Il faudra aussi être attentif au nombre d’interventions qui découleront de cette plateforme, mais on pourrait envisager l’engagement d’un temps plein pour la gérer, via un outil qui permet de centraliser les problèmes et de les dispatcher directement vers les bons services, sans perte de temps ", conclut l’échevine.