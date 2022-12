Mouscron : les 3 000 sapins gratuits distribués par Famiflora sont partis en moins d’une heure (photos & vidéo)

Il est 10 heures passées de quelques minutes quand Famiflora annonce la clôture de cette opération, mise en place pour évacuer le stock du magasin. Il aura fallu moins de 60 minutes pour que les 3 000 pièces soient écoulées. "On ne s’attendait pas à un tel raz de marée. Dans le meilleur des cas, on envisageait une fin de distribution samedi, en fin de journée ", estime Fabien Sobiecki, responsable du marketing pour l’enseigne.

©EdA

Tout est parti en un claquement de doigt ou presque, d’où les gros embarras de circulation autour du centre commercial Mains & Sabots, samedi matin.

Pour les retardataires incrédules, il est déjà trop tard, même à 11h30. "On ne vient pas de loin, heureusement ", assure un couple de Herseautois qui repartira sans sapin de Noël.

©EdA

À quelques mètres de là, deux quinquagénaires normands s’arrêtent devant les barrières fermées. "On profitait d’un week-end à Lille pour faire un détour jusqu’ici. On ne savait pas que l’enseigne était fermée. On trouvera une autre jardinerie", répond avec philosophie.

La distribution gratuite était-elle légale ? Un huissier mandaté par l’enseigne Floralux, à Dadizele, se serait rendu sur place et réclamerait 300 000 euros à Famiflora pour "concurrence déloyale". Une information que nous n’avons pas encore pu confirmer. "Cette action intentée par Floralux nous choque. Nous avons fait un choix écologique qui nous semble pertinent. " Distribuer au lieu de jeter, d’accord. Mais faire fi des lois et du contexte judiciaire...

Aucune conséquence pour la jardinerie Demuynck

E nseigne historique à Herseaux, la jardinerie Demunck n’a pas été impactée par cette distribution gratuite.

À Herseaux, la jardinerie Demuynck a appris à vivre et à cohabiter avec un concurrent aussi gigantesque que Famiflora. "On a pris connaissance de leur distribution gratuite vendredi, en fin de journée. C’était leur choix et il faut composer avec ça. On pensait en souffrir ce samedi, mais ça n’a pas du tout été le cas", confie Vincent Demuynck, le patron. "La fermeture de Famiflora intervient à une période où, finalement, beaucoup de sapins sont déjà vendus. "

L’Herseautois l’affirme, il a encore écoulé de nombreux sapins samedi matin. "On a vendu ce qui nous restait, à quelques articles près. Et s’il faut voir plus loin que cette seule opération, on a vendu environ la même quantité que l’an dernier. Peut-être qu’on a également accueilli des clients qui vont ordinairement chez Famiflora ces deux ou trois derniers jours", conclut le patron de la jardinerie Demuynck.