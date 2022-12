Le magasin Extra de Froyennes s’offre un jeu de chaises musicales

L’emménagement de la chaîne Extra dans un tout nouveau bâtiment construit entre le Brico (dont la surface avait été nettement revue à la baisse) et le magasin Jysk date de 2020. À cette époque, l’enseigne spécialisée dans les marques d’entretien, de cosmétique et de décoration avait doublé sa surface commerciale, en passant de 700 à 1500 m2 environ. Mais ce transfert n’était que temporaire. Car deux ans plus tard, l’enseigne s’apprête (si elle obtient son permis intégré) à se relocaliser sur son site d’origine, sur une surface beaucoup plus grande encore, sur 2 400 m2 en l’occurrence.