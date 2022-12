La quasi totalité des magasins, restaurants, et autres services (de professions non libérales) de l’entité, soit 85 enseignes, ont accueilli favorablement cette action et ont proposé à leurs clients d’y prendre part.

15000 participations et 15 gagnants

Chaque habitant de la commune a reçu, dans sa boîte aux lettres, la carte à cacheter, mais il était possible d’en obtenir également auprès des commerçants pour les personnes extérieurs à Pecq ou pour une seconde participation. "J’en avais fait imprimer 10 000, j’ai dû en refaire. En tout, nous avons récolté plus de 15 000 cartes complétées", se réjouit Julie Lepoutre.

Quinze gagnants ont été tirés au sort. Les cinq gros lots étaient un vélo électrique, une trottinette électrique, un Cookeo, et des bons d’achats de 150 et 100 euros à dépenser dans les commerces de l’entité ; pour les dix autres il s’agissait de trois bons de 50euros et sept de 25euros. La remise des prix a eu lieu ce lundi 5 décembre, à l’administration communale.

Dynamiser le commerce local

Cette action fidélité n’est qu’une première étape dans le plan de l’échevine pour une nouvelle dynamique du commerce local. Julie Lepoutre compte à terme créer une association des commerçants pour que des évènements similaire à l’action fidélité puissent émerger dans l’entité, mais d’autres avancées sont en cours d’acheminement. "Très prochainement, un répertoire des commerces de Pecq sera en ligne. Grâce à un moteur de recherche, il sera possible de trouver le magasin ou l’établissement qu’il vous faut, annonce Julie Lepoutre. Je dois dire que pour une petite commune comme la nôtre, nous avons des commerces dans tous les villages et l’offre est très variée. On peut vraiment se procurer tous les produits du quotidien dans les boutiques locales."