Notre article sur les amendes salées de la rue de Barges inspire une question du MR à Tournai

Incompréhension car tous pensaient de bonne foi qu’il s’agissait là d’un parking et non d’un "trottoir ou d’un accotement en saillie" comme l’indiquent les termes repris dans la "douloureuse" du sanctionnateur.

L’un des verbalisés a même indiqué qu’il s’était vu infliger trois amendes (administratives) du même montant (116 €) durant la même semaine car il avait laissé son véhicule à cet endroit alors qu’il était retenu une semaine à l’étranger pour son travail.

De nombreux commentaires fustigent l’attitude du fonctionnaire communal qui, dans le cas d’espèce, ne fait pourtant qu’appliquer ("bêtement", selon certains) le règlement en vigueur.

Une, ou plutôt des questions écrites…

L’article en question n’est en tout cas pas passé inaperçu si l’on en juge par le nombre de commentaires qu’il a suscité. Lesquels permettent de se rendre compte que les quelques automobilistes verbalisés que nous avions rencontrés sur le terrain sont loin d’être des cas isolés.

Cette situation a également inspiré le conseiller MR Emmanuel Vandecaveye qui, dans un courrier écrit, pose plusieurs questions sur le sujet au bourgmestre de Tournai : " n’aurait-on pas pu procéder au préalable à une période d’information et de prévention avant de sanctionner ces automobilistes ? demande-t-il.

Comment les citoyens auraient-ils pu savoir qu’ils ne pouvaient pas se stationner à cet endroit alors qu’aucun panneau ne stipule le contraire ?

Si le stationnement n’est plus toléré à cet endroit, pourquoi ne pas avoir aménagé autrement cet espace ? Comment peut-on laisser la possibilité de se stationner pendant des années et tout à coup verbaliser à tout va ?

Combien d’amendes administratives ont été délivrées pour ce cas concret lors des dernières semaines ? Comment l’administration communale va-t-elle se positionner quant aux recours éventuels de certains citoyens ? Pour bon nombre d’habitants et de travailleurs tournaisiens, il est de plus en plus difficile de trouver une place de stationnement à certains endroits de notre ville ou de ses abords (le quartier du Chwapi en est le parfait exemple !), il me semble qu’il est donc parfois souhaitable d’avoir un peu de compréhension plutôt que de tomber dans une certaine logique de contrôle abusif des automobilistes ", conclut le conseiller.

Une infraction au Code de la routre qu’un conducteur ne peut ignorer

Ces questions, nous les avions déjà soumises en bonne partie au cabinet du bourgmestre qui vient de nous livrer les réponses suivantes:

" Nous avons en fait reçu une doléance … en 2018. C’est celle d’un riverain qui se plaignait du stationnement sauvage sur cette portion, de l’irrespect des automobilistes des espaces publics et qui s’interrogeait de l’absence de réaction des services publics…

Ce type d’infraction est une infraction de stationnement au Code de la route. La procédure légalement applicable est respectée en tous points. Le parquet s’est dessaisi des poursuites en matière d’arrêt et de stationnement au Code de la route depuis 2017. C’est le service des sanctions administratives communales qui se charge désormais de cette matière. Quoi qu’il en soit, une infraction routière reste une infraction.

Un procès-verbal est dressé par le verbalisant, il est adressé pour suites utiles à l’agent sanctionnateur (avant, c’était le Parquet qui le recevait, mais techniquement, ça ne change rien), on ouvre une procédure, le contrevenant peut contester l’infraction et adresser ses moyens de défense.

L’agent sanctionnateur en prend connaissance et motive une décision (maintien de l’amende, cause de justification recevable ou avertissement/rappel à la Loi).

D’une façon générale, depuis que nous nous occupons des procédures applicables aux infractions d’arrêt et stationnement au Code de la route, les verbalisations effectuées sur cette portion représentent, annuellement, de façon constante et depuis 2018, 0,01% du nombre total des PV adressés. Il faut savoir que la police a effectué à plusieurs reprises des campagnes de prévention dans ce quartier.

À préciser, enfin, que les automobilistes se stationnant à cet endroit recherchent un stationnement gratuit à durée illimitée, sans avoir à s’acquitter des 170 € que coûte la carte travailleur. Qu’à chaque intervention, il est remarqué que beaucoup de places sont disponibles dans la zone bleue. Et que le week-end, aucune infraction n’y est à déplorer.

En 2021, un seul recours a été porté devant le tribunal de police à l’encontre de la décision de l’agent sanctionnateur du maintien de l’amende. La conductrice invoquait que l’espace était un terre-plein et que le stationnement des véhicules y était donc autorisé ; le juge du tribunal de police nous a donné gain de cause et a également motivé sa décision sur les mêmes références que les nôtres.