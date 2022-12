Mille faisans d’élevage morts sur les 2 000 relâchés à Frasnes-lez-Anvaing!

En Wallonie, la grippe aviaire a récemment touché plusieurs populations de faisans issues de lâchers de petits gibiers. Nous le signalions dans notre dernière édition: l’organisation environnementale Natagora demande aux autorités d’interdire cette pratique ("d’un autre âge, à l’instar de ce qui se fait en Flandre et aux Pays-Bas, et à tout le moins d’interdire ces lâchers aussi longtemps que l’épidémie de grippe aviaire perdure ") qui participe à l’amplification de l’épidémie et nuit aux mesures de conservation mises en place pour la préservation de la biodiversité.