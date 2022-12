Les Topos du curé à Frasnes-lez-Buissenal: « Préparer la messe comme un rendez-vous amoureux »

La première de ces rencontres conférences, qu’il a baptisées "Topos du curé" a eu lieu récemment en l’église Saint-Martin de Frasnes. "Aider ses paroissiens à mieux vivre la célébration eucharistique où le Christ se rend vraiment présent", tel est l’objectif que s’est assigné le responsable de l’Unité Pastorale Refondée des Collines à travers ces soirées qui courront jusqu’en juin 2023.

Une communion fréquente

Pour sa séance d’introduction, l’abbé a mis l’assemblée à l’écoute d’un saint pour qui la messe avait une place centrale, le saint Curé d’Ars, qui n’a eu de cesse à rappeler à ses fidèles la nécessité et l’importance de l’eucharistie dans la vie des chrétiens. Pour lui, indique Cédric Lemaire , "le Christ est réellement présent dans le pain consacré." Aussi va-t-il insister sur la communion fréquente à une époque où la hiérarchie de l’église invitait plutôt les fidèles à communier au moins une fois l’an, à l’occasion de la fête de Pâques. "L’un des moments privilégiés de cette rencontre avec le Christ présent dans le pain eucharistique, c’est l’adoration au Saint-Sacrement. Souvent aux pieds du tabernacle, saint Jean-Marie Vianney invitait ses fidèles à l’approcher avec le plus grand respect."

Deuxième « topo » le 14 décembre

Selon Cédric Lemaire, "une messe, on s’y prépare comme à un rendez-vous amoureux." Le curé d’Ars mettait beaucoup de soin dans la préparation et la célébration de la messe. Il tenait à créer dans son église tout un climat de prière pour favoriser l’adoration et le recueillement. Il y a, disait-il, un lien intrinsèque entre le prêtre ("appelé à offrir le corps du Christ en nourriture à ses frères") et la messe, même si le prêtre "d oit toujours avoir une conscience très éclairée de ses limites et fragilités et s’ouvrir à la miséricorde du Christ", précise le curé de Frasnes. La meilleure manière d’entendre la messe, "est de s’unir au prêtre dans tout ce qu’il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu’on le peut ; de tâcher de se pénétrer des plus vifs sentiments d’amour et de reconnaissance " estime le saint curé d’Ars.

Après avoir abordé la question des sources et du fondement de la messe, l’abbé Cédric Lemaire a annoncé le sujet de la prochaine rencontre, à savoir la foi de l’église et l’eucharistie. Les prochains rendez-vous auront lieu les mercredis 14 décembre 2022, 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin 2023 de 20h à 22 h.