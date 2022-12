Frasnes-les-Flocons, quel beau programme !

C’est parti jusqu’à dimanche inclus !

Frasnes-les-Flocons, c’est d’abord un village de Noël durant cinq jours avec, notamment, une patinoire synthétique, un carrousel, des stands et des décorations sur le thème, évidemment, de Noël.

C’est ensuite, un marché de Noël, les 10 et 11 décembre. Divers stands seront occupés par des artisans de la région: on pourra y dénicher des cadeaux à placer sous le sapin.

Frasnes-les-Flocons se décline aussi sous la forme de nombreuses animations. Après l’inauguration qui a eu lieu mercredi soir avec le dynamique Conseil Consultatif des Aînés, les événements s’enchaîneront au fil des jours.

Ce jeudi, trois courses de lutins seront proposées dès 18h au départ du Village de Noël pour les élèves de primaire. La participation est gratuite mais une condition doit tout de même être remplie: être déguisé sur le thème de Noël.

Ce vendredi 9 décembre, deux concerts seront donnés en l’église: le chœur de Frasnes Duniani, une quinzaine de chanteurs et chanteuses réunis autour d’Anita Daulne (une des Zap Mama aux côtés de sa sœur Marie), chef de chœur, se produira en première partie de la talentueuse Mathilde Renault (pop/folk). Hypersensible, autant inspirée par Tori Amos, Kate Bush ou Björk que par le jazz et la musique classique, Mathilde compose une musique pop/folk lumineuse, parfois teintée de jazz ou de world music, "qui plonge son public dans un univers joyeusement brumeux et romantique." Cette artiste complète à la maturité déconcertante écrit, arrange et rêve en anglais. "Douceur et évasion sont au programme de son concert", nous assure-t-on.

Un marché de Noël et moult animations

Samedi, le marché et le village de Noël ouvriront leurs portes à 11 h. Le Père Noël sera présent de 14 à 16h sur le site, tandis que les plus petits pourront s’installer dans l’église vers 15h pour écouter attentivement beaux des contes de Noël. À 18 h 30, la chorale (bien connue) de l’entité Pro Musica donnera un concert de Noël dans l’église. Où, exposeront dimanche, dès 11 h, sept artistes locaux: M. Breuls (village de santons), Myriam Pot (peintures) M. Schiettecatte (verrerie) Francis Delarivière (icônes). Fabrice Gallez et Lysandre Varrasse – photos – et Manu Hunt – sculptures sur bois. Le Père Noël refera le détour par Frasnes pour s’arrêter entre 14 et 16 h. Puis, le célèbre barbu vétu de rouge laissera la place à la parade de Noël orchestrée par Lunatique Danse. Enfin, le show son et lumière proposera à 17 h, promettent les organisateurs, "un tourbillon féerique d’étoiles et de flocons sur l’église de Frasnes-les-Flocons". Sur laquelle tombera peut-être la neige. tandis que passeront des "Adamo bien couverts".