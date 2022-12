Un Tournaisien vole une vingtaine de portefeuilles, deux mois après sa sortie de prison

"Deux mois après sa sortie de prison, Monsieur a recommencé à voler", indique la procureur du roi.

L’homme a expliqué qu’il volait pour survivre et qu’il n’a pas pu toucher le CPAS parce qu’il n’avait pas réussi à remettre tous les documents nécessaires. "Ils étaient chez ma mère qui n’était pas souvent chez elle", se justifie-t-il péniblement.

L’avocate du prévenu décrit l’engrenage : "il vole pour manger, puis se drogue pour oublier qu’il a volé, et revole pour se droguer..."

« Pas plus de 180 euros »

Pas moins de 29 préjudiciés sont recensés dans le dossier. Pour la grande majorité, le prévenu leur a volé leur portefeuille et a utilisé leur carte bancaire frauduleusement. Les retraits pouvaient aller jusqu’à 500euros, selon les victimes. Des montants contestés par le prévenu qui assure n’avoir jamais eu autant d’argent sur lui de sa vie. "Il s’en souviendrait!" a défendu son avocate. "180euros c’est le maximum que j’ai pu voler", a affirmé le prévenu.

La prison ou la rue ?

Suite au manque de remise en question de l’individu, la procureur du roi requiert une peine de 4ans fermes.

L’avocate a demandé que son client puisse bénéficier d’un sursis probatoire. "Il devra être de bonne conduite, d’être en ordre administrativement, de ne plus commettre d’infraction… On ne peut pas lui demander d’avoir un travail, Monsieur est en invalidité à 66% et n’arrive pas à se concentrer. Je n’ai pas de solution non plus quant à un futur logement. Il n’y a plus de place à l’Étape."

La présidente du tribunal décidera le 20 décembre si le prévenu retournera en prison ou errera une nouvelle fois dans les rues, mais cette fois, avec une conduite irréprochable, espérons-le.