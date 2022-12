La demande émane de la société B2M Investissements d’Alexandre Berthe, occupée aussi par le chantier du bâtiment voisin situé au coin de la rue des Poissonsceaux et de la rue Chèrequefosse.

Le style Louis XIII, style décoratif français d’influence flamande, espagnole et italienne, débute avec le règne d’Henri IV et s’achève avec l’avènement du roi Louis XIV. Le bâtiment visé au quai des Poissonsceaux date de 1676. La façade sera soigneusement restaurée. Elle comprend, sur un soubassement appareillé, quatre travées de trois niveaux en pierre et briques, une alternance de matériaux qui lui donne un rythme particulier, renforcé par les clés, trumeaux et chaînages d’angle et de baies.

Le rez-de-chaussée est ouvert de deux baies centrales et de deux portes ; celle de gauche résulte de l’agrandissement d’une fenêtre et suit donc la même typologie que les baies voisines (linteau surbaissé, clé, crossettes).