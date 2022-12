Une passerelle en acier avec vue sur l’Escaut pour le pont des Trous dès le 14 janvier 2023 (photos et vidéo)

Le trou actuellement visible dans la courtine sera comblé par une passerelle en acier inoxydable dès le 14 janvier. Les trous latéraux seront protégés par un treillis métallique qui ne gênera pas la vue de ceux et celles qui voudront jeter un œil sur le fleuve en contrebas… ©EdA

En rive droite, l’heure est aux plantations et à l’aménagement des talus.

Christophe Vanmuysen, Inspecteur général SPW Mobilité́ et Infrastructures, suit le chantier depuis son lancement en avril 2017, mais cela fait une bonne dizaine d’années qu’il encadre les démarches préliminaires à cette vaste opération. ©EdA

Du côté du pont Delwart, garde-corps et main courante sont déjà posés. Le revêtement en béton désactivé de la promenade cyclable sera réalisé cette semaine, sauf si la météo ne le permet pas ; le thermomètre doit afficher 5 degrés pour que le béton " prenne ".

Les derniers travaux encore à mener concerneront les zones les plus proches de l’édifice, ainsi que les passages sous les petites arches de part et d’autre de l’Escaut. Ceux-ci sont planifiés en toute fin de chantier car il faut encore conserver des lieux de stockage pour des matériaux et achever la restauration des faces des tours.

Avec vue sur le fleuve

Les abords sont également en cours de finition mais c’est en février et mars que seront effectués les derniers travaux. ©EdA

La restauration des deux tours - du Bourdiel sur la rive gauche et de la Thieulerie, côté rive droite - est quasiment terminée ; restent, notamment, quelques travaux de rejointoyage, de sablage, et de toiture sur la seconde tour. Portes et châssis seront également remis à neuf sur cette dernière (c’est la seule qui en possède d’ailleurs). L’aménagement intérieur de la courtine est actuellement aussi en cours. Un échafaudage réalisé avec des matériaux récupérés sur les éléments qui composaient celui de l’arche centrale avait été placé sous la courtine afin de permettre les dernières interventions.

Avec vue sur la courtine avant la pose de la passerelle... ©EdA

Celui-ci sera retiré le 14 janvier, date à laquelle est prévue la pose de la passerelle en acier inoxydable sur le trou que l’on peut observer au milieu de la courtine. Il s’agira en réalité d’une tôle en inox pesant 8,5 tonnes, longue de 15 m et large de 3 m pour une épaisseur de 4 cm. Cette intervention nécessitera un arrêt de la navigation. Une nouvelle coupure de cette dernière est également prévue le 21 janvier afin de permettre l’enlèvement des poutrelles d’acier de soutènement des coffrages, depuis une barge qui les évacuera. Deux opérations réalisées durant le week-end afin de ne pas (trop) perturber la navigation commerciale.

La grue-tour (verte) qui domine le chantier sera démontée dans la foulée, pour permettre les aménagements aux abords de la tour en rive droite. En février et mars, il restera à maçonner les cavités que traversaient ces poutrelles aux pieds de l’arche centrale et des arches latérales.

Réalisé avec des matériaux empruntés aux éléments qui avaient servi à confectionner l’échafaudage de l’arche centrale, celui-ci sera démonté le 14 janvier prochain. ©EdA

L’inauguration officielle du pont des Trous et des aménagements réalisés sur la traversée de l’Escaut, reste programmée le 14 avril prochain pour la partie plus officielle, et le lendemain, samedi 15 avril pour un événement public émaillé de diverses manifestations gratuites.

Le programme sera dévoilé ultérieurement mais on sait déjà qu’il comprendra un son et lumière ainsi que des animations assurées par la Défense, notamment par la Marine.

Mais pas que…