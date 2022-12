"J’ai toujours ressenti le besoin de dessiner et de peindre, le plus souvent à l’huile, nous confiait-elle dans un portrait en 2007. Déjà, à l’école, à la période des fêtes, l’institutrice m’envoyait pendant les récréations dessiner un Saint-Nicolas ou un Père Noël sur les tableaux !"

Plus d’un millier de tableaux !

Ses sujets de prédilection: la nature, les paysages et les beautés architecturales de notre région. À la clé, plus d’un millier de tableaux et de dessins, presque tous exposés dans des maisons de la région et d’ailleurs.

En 1981, elle crée l’académie picarde pour rassembler les artistes de la région, proposant une expo annuelle à la MJC toujours très suivie. Elle en reste la présidente jusqu’en 2007.

Son coup de crayon sert aussi à récompenser d’un dessin inédit le concours picard "Cache fok après".

Une mercerie

En 1948, elle se marie avec Michel Carpentier et ouvre un magasin d’alimentation dans la rue du Fort à Comines, qu’elle transforme par la suite en mercerie. Deux enfants égaient le foyer: Martine et Jean-Michel, qui les feront six fois grands-parents.

Nous présentons à son mari et à toute la famille nos plus sincères condoléances.