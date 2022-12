La tradition du XIIe  siècle honorée dignement à Warneton

Sous sa forme actuelle, la fête est née en 1959, pour se remémorer l’époque où Warneton possédait une abbaye. En 1138, les chanoines se soumettent à l’autorité de saint Nicolas d’Arrouaise. Réalité ou légende, le 6 décembre, ils honorent leur saint patron et, à dos d’âne ou de mulet, parcourent les ruelles en distribuant des pains, des gâteaux et des friandises aux enfants. Les siècles passent ; les guerres et la Révolution française ont raison de l’antique abbaye, qui continue toutefois à hanter l’esprit des Warnetonnois !