Dans le nord de la France

À Lill e , le Zénith attend Era (7/12), Damso (9/07 – complet ), Julien Doré (09/12 – complet), Clara Luciani (12/01 – complet ), Hubert-Félix Thiéfaine (4/03), Jenifer (10/03), Louise attaque (28/03 – complet ), Lomepal (12 et 13/04 – compl e t et 8/11), BigFlo & Oli (6/05), Scorpions (9/05), M (22 et 23/05) Black M (1/10), Shaka Ponk (13/10 – complet et 14/10), Michel Sardou (17 et 18/10), Pascal Obispo (12/11), Christophe Maé (18/11), Benjamin Biolay (4/12), Hyphen Hyphen (6/12/23) Sofiane Pamart (7/12/23), Claudio Capéo (14/12/23), Matmatah (15/12/23)… Le Splendid a invité Deportivo (8/12), Front 242 (18/12), Mathieu Madenian (14/01)… Au Stade Mauroy, on verra Roger Waters (12/05), Peter Gabriel (24/05), Mylène Farmer (3/06), Stromae (10, 11/06 et 13/10). M. Pokora (17/06), Depeche mode (22/06), Soprano (24 et 25/06). L’Aéronef annonce Suzane (7/12), Hatik (9/12), Vitalic (10/12 – complet ), Ibrahim Maalouf (12/12 – complet ), Vianney (16/12 – complet ), Skip the use (18/01 – complet ), Mademoiselle K (27/01), Lous and the Yakusa (1/02), Izia (8/02), Ezra collective (12/02), Scylla (19/02), Pomme (7/03 – complet ), Tiken Jah Fakoly (10/03), Agar Agar (17/03), ArthurH (31/03), Bertrand Belin (1/06), Archive (23/11)… Le Sébastopol attend Lou (12/12), Tryo (5/01), Chantal Goya (7/01), Yves Jamait (1/02), Daniel Guichard (12/03), Enrico Macias (16/03), Christophe Willems (17/03), Renaud (20, 21 et 22/03), La Grande Sophie (6/04), Baffie (8/04), Michel Jonasz (12/04), Stephan Eicher (17/05), Bonnie Tyler (6/12)… Oldelaf sera à Orchies le 10/02. Le Grand Mix à Tourcoing invite Adé (19/01 - compl e t ), Alela Diane (5/02), Sorry (7/02), Alex G (5/05)…