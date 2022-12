Des cadeaux pour les dix ans de Wapi Christmas

Pour ses dix ans, l’opération se met sur son 31: jusqu’au 25 décembre, la page Facebook/visitwapi proposera aux habitants de la région un maximum d’idées cadeaux "made in Wapi" pour les fêtes.

Un grand jeu concours est également proposé sur le site visitwapi.bejusqu’au 18 décembre.

Quatre questions

Six lots sont à gagner: un séjour pour deux personnes avec le petit-déjeuner et un repas compris dans le tout nouvel eco-resort Your Nature à Antoing ; quatre abonnements pour le parc animalier Pairi Daiza et des activités de loisirs à l’ Escale Aventure au Grand Large de Péronnes comprenant un menu pour deux personnes à L’Escale Bar, une session de karting, une session de buggy et la visite de la brasserie Spit.

Les participants sont invités à répondre à quatre questions (dont une question subsidiaire) sur le site internet de la Maison du Tourisme, visitwapi.be.

En complément des idées de cadeaux et de ce jeu concours, la Maison du Tourisme invite les internautes à profiter des nombreux événements et des animations organisés sur le territoire dès maintenant et durant toutes les vacances d’hiver. Toutes ces initiatives seront partagées sur la page Facebook, dans la newsletter mensuelle et sur la page agenda de Visitwapi.