Amende salée pour les automobilistes qui prennent l’îlot de la rue de Barges à Tournai pour un parking…

Récemment, plusieurs automobilistes qui avaient garé leur voiture à la rue de Barges, sur la bande de gravier bordant l’îlot de verdure coincé entre cette voirie et les rues Rogier et du Chambge, ont eu la désagréable surprise de recevoir une note plutôt salée de 116 €. Soit le montant du PV qui leur a été adressé pour avoir garé leur véhicule sur ce qui ressemble pourtant furieusement à un parking.

Le jardinet situé au centre de cet îlot est en effet bordé par une bande recouverte de gravier sur laquelle de très nombreux automobilistes ont pour habitude de se garer. Et cela, sans avoir l’impression de gêner le moins du monde les piétons éventuels, ces derniers préférant généralement emprunter le trottoir longeant les rues avoisinantes plutôt que de prendre le risque de traverser cet îlot "encerclé" par trois rues dans lesquelles certains véhicules roulent à des vitesses clairement inadaptées.

Quoi qu’il en soit, les automobilistes qui ont garé leur véhicule à cet endroit ces derniers jours ont eu la désagréable surprise de recevoir une douloureuse de 116 € à payer dans les 30 jours de la réception.

Un PV signé par un fonctionnaire communal

C’est un peu comme la marque bien connue de limonade, ça y ressemble mais ceci n’est pas un parking... ©EdA

Quand on y regarde de plus près, l’on se rend compte que le PV en question est en réalité une amende administrative. La missive reçue par les contrevenants porte d’ailleurs la signature d’un fonctionnaire " sanctionnateur " de la Ville de Tournai.

Le motif de l’amende est bien évidemment repris dans le texte et fait référence à l’article 24 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 "relatif à la circulation routière et l’usage de la voie publique". Lequel précise notamment ceci: "il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment: sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale".

Plusieurs automobilistes ont eu la désagréable surprise de recevoir une note de 116 € après s’être garés sur cette bande en gravier qui est très régulièrement utilisée comme parking, notamment par les automobilistes qui vont promener leur chien dans le parc tout proche... ©EdA

Bref, " dura lex, sed lex ", comme disaient déjà nos ancêtres.

À ceux qui s’étonneraient que, dans le cas d’espèce, le PV ait été rédigé par un fonctionnaire, on répondra que cette prérogative est bel et bien attribuée au sanctionnateur communal dans le cadre de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Pas contents, plusieurs automobilistes ont toutefois décidé d’introduire un recours, la situation sur le terrain pouvant prêter à confusion, selon eux.