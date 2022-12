4 633 voix pour la statue Notre-Dame des Malades à Tournai

C’est avec 2000 voix d’avance sur son premier concurrent que la statue située au portail occidental de la Cathédrale de Tournai remporte le Prix du Public. Elle bénéficiera donc d’un soutien financier d’une valeur de 5 000 euros pour sa conservation-restauration.

Dès le 11 octobre, à l’annonce officielle de la sélection, les Amis de la Cathédrale, la Province de Hainaut et la Ville de Tournai se sont mobilisés pour lancer à Tournai une campagne de vote collective en activant tous leurs réseaux.

Le prix du public n’est qu’une première victoire sur le parcours de la restauration de la Vierge.

En effet, les trois partenaires visent désormais l’étape suivante qui est le prix du Grand Gagnant du Challenge Patrimoine 2022. En décembre, une commission spéciale composée de personnalités belges désignera le lauréat parmi les six trésors sélectionnés en se basant sur le vote du public, l’intérêt supralocal de l’œuvre et l’urgence de sa restauration.

Ce Grand Gagnant sera désigné officiellement le mardi 10 janvier 2023 et bénéficiera durant un an d’un encadrement de l’IRPA en matière de communication et de collecte de fonds.