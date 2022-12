Tribunal : son ex-compagne l'accuse de harcèlement, il conteste fermement

Quant au harcèlement, il répond: "elle m’interdisait de voir mon enfant, et moi j’ai tenté de jouer mon rôle de père."

La procureure du roi lui reproche d’avoir lancé des cailloux à la fenêtre de son ex-femme en l’insultant, puis d’avoir tenté d’arracher son fils de quelques mois, de la voiture de ses grands-parents.

Pour l’avocat de la défense, le harcèlement ne peut pas être établi: "il n’y a pas eu des dizaines de plaintes, ni une liste d’appels conséquente. Quant à l’épisode de la voiture, il y a une vidéo au dossier qui montre bien que Monsieur n’a pas tenté de prendre l’enfant, il a juste voulu le voir. En revanche, on entend Madame insulter mon client et demander à sa mère de démarrer au plus vite."

Pour les coups, la défense note qu’il persiste un doute. "Le certificat du médecin ne dit pas que les lésions peuvent être liées aux coups rapportés dans la plainte, comme certains professionnels de la santé le font habituellement."

L’avocat souhaite l’acquittement de son client. "Si toutefois, il est reconnu coupable, je demande à titre subsidiaire une suspension du prononcé."

Selon la procureur du roi, l’homme a déjà reçu une mesure de faveur pour d’autres faits, et sa remise en question est inexistante. Elle requiert un an de prison.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 3 janvier.