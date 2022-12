Noël festif à Dottignies: demandez le programme

En voici un aperçu:

Vendredi 2 décembre

Grand marché d’hiver de La Cigalière. Rendez-vous dès 18 h. Au programme: marché artisanal, bar, tartiflette maison, hot-dogs ou gaufres.

Jeudi 8 décembre

La régie de quartier, située place Valère Grimonpont, propose son premier marché de Noël, de 15 à 21 h.

À découvrir, les créations réalisées par la Régie, la conteuse Marie, des bijoux artisanaux ; de la restauration sucrée et salée, l’atelier créatif de la bibliothèque de Mouscron ; les stands des commerces locaux Épicerie Flocon d’avoine, Les fleurs par Emma, Tout simplement (prêt-à-porter), sans oublier la venue de père Noël.

Les 9, 10 et 11 décembre

Durant trois jours, au pied du vieux clocher et sous chapiteau, l’association des commerçants et le comité des fêtes organisent "Noël au vieux clocher". Vendredi dès 18 h, afterwork. Samedi et dimanche: marché des artisans et associations, décoration du sapin par les enfants via une nacelle sécurisée et visite du père Noël.

Du samedi 10 décembre au dimanche 8 janvier: Grande tombola de fin d’année chez 61 commerçants participants. Le tirage au sort est annoncé le mardi 10 janvier à 20h à la Maison communale.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Les artistes Marie-Paule Deboever, Pascal Vandenbussche et Jocelyne Dufromont proposent leur marché de Noël artisanal dans la salle Le Foyer de Dottignies, rue Julien Mullie. De nombreux exposants proposeront un vaste choix d’objets dédiés à la création et à l’artisanat en tout genre. Le marché est accessible durant les 2 jours de 10 à 19 h. 0474 094 533.

Vendredi 16 décembre

Noël sous le Chêne de l’écureuil: l’école de musique organise une animation musicale sous chapiteau, rue de Brunehault (vers le parking de l’ICET) de 18 à 23 h.

Mercredi 21 décembre

L’équipe de La Prairie propose une après-midi avec différents ateliers tels que: atelier à la ferme, atelier culinaire ou créatif, soins des animaux, approche du cheval, créations de Noël, de 14 à 19 h, dans une ambiance festive.

Plusieurs cafés du village ne sont pas en reste et proposent des moments de convivialité à découvrir sur leur site FB respectif.