Les villages retrouveront bientôt l’éclairage la nuit

Nous l’avons signalé: la bourgmestre Brigitte Aubert et le Collège communal ont pris la décision, lundi de mettre fin à l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin, principalement pour des raisons de sécurité. Ores devait toutefois encore intervenir afin de concrétiser cette décision au plus vite.