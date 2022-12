Nous déclarons ouverte la saison des guirlandes et des vins chauds ! Attendu par de nombreux Mouscronnois chaque année, le marché de Noël a été inauguré ce jeudisoir.

©EdA

Une formule raccourcie d’une dizaine de jours et remodelée pour cette édition 2022, avec le village des cafés et de la petite restauration au parking Métropole. Le reste des chalets se situe sur la Grand-Place et dans la Rénovation urbaine. Jeudi soir, Zénith avait la lourde tâche de réchauffer l’ambiance, deux heures après la défaite desDiables rouges au mondial qatari, synonyme d’élimination.

Mais il est écrit qu’un Mouscronnois ne se laisse jamais abattre. Preuve avec cette première soirée qui inaugure un mois de festivités dans le centre-ville !

Eden, Romelu et les autres n’ont pas enivré les Hurlus ? Les douceurs du marché de Noël s’en chargeront !