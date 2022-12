Il force un distributeur du Spar d’Ormegnies et se rebelle

Une fois la police arrivée sur les lieux, les individus ont pris la fuite. Après une brève poursuite, l’homme a été interpellé et celui-ci s’est immédiatement rebellé. Il a donné un coup de tête, un coup de pied et a même mordu l’un des agents en lui arrachant un bout de chair.

L’individu a fini par être immobilisé et emmené au cachot où il a encore donné des coups dans la porte. Une fois calmé, l’homme a révélé l’identité de ses complices qui n’étaient autres que sa sœur et sa cousine. Chacune a minimisé sa propre implication dans ce vol de denrées alimentaires. Néanmoins les images de la vidéo surveillance démontrent bien qu’elles ont toutes deux participé activement à faire tomber les produits de la machine, notamment à l’aide d’un bâton. Quant à leur frère et cousin, ce dernier a déclaré s’être laissé influencer par ces jeunes femmes.

Ces trois personnes ont été appelées à comparaître, ce mardi, au tribunal correctionnel de Tournai. Aucun d’eux ne s’est présenté. Seule la cousine n’a pas d’antécédents judiciaires, les deux autres sont déjà connus pour des faits de vols.

Plus de 20 000euros de dommages

La zone de police d’Ath réclame à l’égard de l’homme un dommage matériel de 11 230euros pour compenser les frais de remplacement liés à l’incapacité de travail de 3 mois qu’a écopé l’un des deux agents suite à l’altercation que le prévenu a causée. "Pour le dommage moral, nous réclamons une somme de 250 euros pour ces faits de violence qui sont quasiment quotidiens envers les forces de l’ordre et tout à fait banalisés", a ajouté l’avocate. Ce n’est pas tout: pour le policier blessé, les dommages moraux, matériels et ménagers s’élèvent en tout à un peu moins de 10 000 euros ; pour le second agent, qui n’a pas subi les coups, un dommage moral de 750euros est également réclamé.

Au pénal, la procureure du roi s’est montrée plus sévère envers les prévenus ayant déjà des antécédents, et a surtout souhaité punir la minimisation des faits. Elle requiert un an de prison pour l’homme, 15 mois pour sa sœur, et 6 mois pour leur cousine.

La présidente rendra un jugement par défaut le 3 janvier.