Le deux-roues a été volé dans un garage par trois individus qui ont embarqué le véhicule dans une camionnette.

La balise GPS installée sur la moto a permis à la police de retrouver la trace des cambrioleurs. Une fois repérés, les individus se sont lancés dans une course-poursuite et ont pris l’autoroute à contresens. La police a fini par les intercepter à Esquelmes. Les deux personnes qui se trouvaient dans la camionnette ont ensuite pris la fuite à pied. Le premier est parti à travers champs et a été rattrapé, interpellé et finalement privé de liberté. Le second, quant à lui, a plongé dans l’Escaut. Il a été retrouvé, et fut, comme son complice, privé de liberté. Cependant, étant en hypothermie, ce dernier a dû être hospitalisé.

Les deux suspects sont un belge âgé de 29ans et un ressortissant français de 21ans.