Escanaffles : 220 joueurs réunis lors des « 24 heures de la bourle » au profit de Viva for Life (photos)

Les amateurs du jeu de bourle (les bourleux) s’y réunissent régulièrement pour s’adonner à cette discipline dont la popularité se maintient, en dépit de son caractère très régionalisé.

©EdA

De samedi 15 heures à dimanche 15 heures, près de 220 joueurs se sont succédé sur le terrain des Bourleux du Joncquois. "L’idée d’une rencontre de 24 heures a germé lorsque le cube de Viva for Life s’est installé à Tournai, en 2019. Avec les contraintes sanitaires, nous avons patiemment attendu avant de la matérialiser enfin, cette année", indique Philippe Deschodt.

Joueurs professionnels ou amateurs, expérimentés ou débutants, les 24 heures de la bourle s’adressaient à tout le monde. "On a profité de la singularité de cet événement et de la vitrine qu’il offrait pour faire découvrir cette discipline à ceux qui ne la connaissent pas. C’était le deuxième objectif de notre club."

Le premier ? Occuper la piste pendant 24 heures, pour récolter un maximum de fonds reversés à Viva for Life. Pour y parvenir, les Bourleux du Joncquois ont attiré 48 équipes de la région, des habitués et des nouveaux. "Il y a eu des créneaux horaires bien plus faciles à combler que d’autres", avoue Philippe Deschodt.

Plus de 1.500 euros récoltés

Un exemple ? "C urieusement, celui qui précédait l’apéro a rapidement trouvé preneur, contrairement aux matchs qui se sont joués à trois heures, quatre heures ou cinq heures du matin", plaisante l’intéressé.

©EdA

Même les heures creuses ont finalement trouvé des volontaires. Mission accomplie et succès au rendez-vous ! Le comité espérait atteindre la somme de 1.500 euros reversée à Viva for Life. "Nous les dépasserons", assure Philippe Deschodt. "Le calcul n’est pas encore terminé. Mais nous avons déjà reçu un chèque de 500 euros par la Ville de Tournai." Ça valait le coup, pour celui qui planifie les 24 heures depuis plus de… 24 mois, de ne fermer les yeux que 2 petites heures sur l’ensemble de l’événement. "Avec les membres du comité, je suis fier d’avoir cru en cette idée jusqu’au bout et d’avoir mené cette belle aventure dans notre village. La piste de bourle, c’est un lieu d’échanges et de rencontres dans des territoires ruraux comme les nôtres. Pendant les 24 heures, tout était décuplé, y compris ces échanges et ces rencontres. Donc, il y a forcément de la fierté. D’autant plus que le montant servira aux enfants en situation de précarité. Comme nous avons également attiré de très jeunes joueurs, la boucle est bouclée." Et la bourle, pas près d’être oubliée…