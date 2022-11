Les retrouvailles de la famille Cossement ont rassemblé 150 « cousins »

Lors d’une rencontre thématique sur les gîtes, Christine Vanneste et Catherine Desbruyères ont découvert qu’elles étaient petites cousines. Il a alors été décidé d’essayer de rassembler les " Cossement ". Arsène, bourgmestre agriculteur, et du même nom, l’avait déjà fait en 1989 et les dernières retrouvailles dataient de 2000. Après 10 mois de recherches et de contacts, ils se sont donc retrouvés au Reposoir. Pas moins de 34 familles pour 150 personnes avec pour ancêtres communs, Marie Pype et Jules Cossement, établis vers 1900 à Rollegem et parents de huit enfants. Un des descendants prénommé Jules également avait amené l’arbre généalogique et de nombreuses photos.